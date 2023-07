Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Periudha shumë pozitive në dashuri, dikush mund të ketë një takim të mirë dhe të takojë një person interesant gjatë një takimi ose një ngjarjeje shoqërore. Për ta bërë gjithçka më të veçantë dhe intriguese do të jetë fakti që nuk e prisnit, një nga surprizat e papritura klasike të jetës!

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten do jetë ditë shumë e mirë, do t’i ndihmojë të bëjnë zgjedhje të rëndësishme, për punë mund të zgjidhni disa çështje të vjetra dhe disa projekte eksperimentale të nisura muajt e fundit mund të konfirmohen në vjeshtë. Tani duhet të merremi me disa probleme të vogla, varet nga sipërmarrja në vazhdim.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dashuria është në qendër të gjithçkaje tani, sipas horoskopit beqarët mund të bëjnë takime të veçanta, çiftet në vend të kësaj do të jenë në gjendje të rinovojnë dialogun dhe të ndajnë ndjenjat e tyre më të thella ndoshta edhe duke rindezur pasionin!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju do të merrni më në fund njohjen për angazhimin dhe përkushtimin tuaj, vazhdoni të jepni më të mirën tuaj dhe do të shpërbleheni siç duhet! Dashuria përfiton gjithashtu nga ky tranzit i bukur planetar. Nga tani deri të dielën do të ketë më shumë mundësi për të përjetuar momente intensive me partnerin tuaj, apo edhe aventura jo të detyrueshme për beqarët, çdo gjë shkon për aq kohë sa ju lini vend për çështje sentimentale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Kjo është dita perfekte për t’i treguar botës karizmën dhe talentin tuaj, cilësi të të cilave nuk ju mungojnë as në momentet më të vështira! Mos kini frikë të dilni në skenën kryesore dhe të bini në sy, sigurisht që do të vlerësoheni dhe ndoshta dikush thjesht mund t’ju afrohet për t’ju bërë një propozim të këndshëm.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do të duhet të jeni veçanërisht të vëmendshëm ndaj detajeve në këto 24 orë, siç thuhet nga hororskopi kështu që merrni kohë për të reflektuar mbi veprimet tuaja dhe për të përgatitur plane të sakta. Shpesh të mendosh më thellë, të marrësh disa ditë më shumë, është më mirë sesa të veprosh me nxitim dhe të tërhiqesh nga impulsiviteti.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Shoqëria po rizgjohet tek ju, ajo dëshirë për të qenë me të tjerët që e kishit humbur pak kohët e fundit ose ndoshta nuk kishte këtë dëshirë të madhe duke marrë parasysh angazhimet tuaja të shumta. Përfitoni nga kjo energji për t’u lidhur me njerëz të rinj dhe për të zhvilluar kontakte, ndoshta partneritete fitimprurëse mund të lindin nga askund!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Nënvizon rëndësinë e vendosmërisë dhe forcës së brendshme që do të jetë në plan të parë të premten dhe gjatë gjithë fundjavës! Edhe ju, si miqtë e Luanit, keni për detyrë t’i përballoni sfidat me vetëbesim dhe pa lejuar asgjë dhe askënd t’ju rrëzojë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten ndiheni veçanërisht aventureske, me një dëshirë të madhe për të eksploruar dhe mësuar gjëra të reja, por edhe për të ndërmarrë përvoja të ndryshme për të kërkuar perspektiva të tjera. Në thelb, zgjerimi i horizontit është ajo që ju motivon më shumë për momentin!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten këto 24 orë do t’ju duhet t’i drejtoheni të gjithë disiplinës dhe vendosmërisë së mundshme, mund të lindin ngjarje të rrezikshme të papritura që rrezikojnë t’ju vënë në provë serioze apo edhe të komprometoni një situatë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në këtë periudhë ndiheni jo aq mirë, më shumë se kurrë në fundjavë! Jo të gjithë e kanë kuptuar arsyen e vërtetë, megjithatë duhet ta përdorni këtë energji për të shprehur kreativitetin dhe imagjinatën tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ndjeshmëria juaj do të jetë në plan të parë të premten. Do të jeni më të vëmendshëm ndaj emocioneve të të tjerëve dhe mund të ofroni mbështetjen dhe mirëkuptimin tuaj. Ju mbështeteni në intuitën tuaj për t’u lidhur me njerëzit përreth jush dhe për të ofruar ndihmë kur është e nevojshme. Kontributi juaj do të vlerësohet dhe do të jetë reciproke.