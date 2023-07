Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Një periudhë shumë pozitive në dashuri, dikush mund të bëjë një takim të mirë dhe të takojë një person interesant. Lëreni veten të befasoheni (dhe ndoshta edhe të rrëmbeheni) nga dashuria, ndjenjat duhet pasur gjithmonë kujdes dhe zemrës nuk duhet t’i mungojnë kurrë emocionet e këtij lloji.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën alarmi i kuq në dashuri, rreziku i tensionit apo diskutimeve me partnerin është shumë i lartë. Përpiquni të komunikoni hapur me ata që ju rrethojnë për të zgjidhur çdo problem. Për sa i përket punës, mund të merrni një propozim interesant ose një mundësi rritjeje.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dashuria është në qendër të gjithçkaje, beqarët mund të bëjnë takime të veçanta, çiftet do të jenë në gjendje të rinovojnë dialogun dhe të ndajnë ndjenjat e tyre më të thella. Sfida të reja profesionale po vijnë, të cilat duhen përballuar me guxim dhe besim në aftësitë tuaja, në momentin që do të mund të përballeni praktikisht çdo gjë ndaj mos kini frikë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju do të merrni mirënjohje për përpjekjet tuaja, vazhdoni të jepni maksimumin edhe për disa ditë të tjera dhe do të shpërbleheni. Yjet janë në anën tuaj dhe do t’ju hapin rrugën në këtë drejtim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën yjet janë aq të rëndësishëm sa do të jetë e mundur të fitoni një sfidë dashurie ose ndoshta të rizbuloni një ndjenjë. Këto janë ditë ideale për dashuri, për marrëdhënie dhe për udhëtime.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Çdo gjë që nuk funksionon do të vihet në pah të dielën. Mund të jeni vetëm ju që të ngrini kapakun dhe më pas të ngrini bujën. Dëshironi të shihni qartë në disa situata si në dashuri ashtu edhe në punë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Këtë fundjavë duhet ta trajtoni me shumë kujdes. Për fat të mirë, jeni gjithmonë shumë të kujdesshëm dhe të ekuilibruar kur përjetoni emocione dhe marrëdhënie për të cilat ju interesojnë veçanërisht.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën mund të gjendet një zgjidhje edhe për disa probleme shekullore nga pikëpamja psiko-fizike. E shtunja dhe e diela janë ditë që bashkëpunojnë me evolucionin tuaj dhe ju sjellin diçka më shumë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

E shtuna dhe e diela do të jenë dy ditë në të cilat do të gjendeni në një gjendje stresi dhe nervozizmi të madh. Kjo mund të tregojë gjithashtu faktin se e vërteta duhet thënë e fshehur nga ndonjë keqkuptim ose krenari shumë e theksuar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do jeni gjithmonë shumë të qartë për mbylljen e marrëdhënieve, miqësive dhe të gjitha atyre situatave që nuk funksionojnë më. Kur vijnë ditët kur e bind veten të thuash mjaftueshëm, sigurisht që nuk tërhiqesh. Mundohuni të veproni pasi të mendoni për pasojat.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën ditët e ardhshme do të jenë ditët e lirimit sidomos nëse të enjten dhe të premten ka pasur një krizë të vogël, qoftë edhe të llojit ekzistencial, që ju ka lodhur më shumë se ç’duhet.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Këtë fundjavë do të rikthehet një taksë. Duhet thënë se kjo ka qenë një periudhë mjaft kërkuese edhe në punë. Muajt ​​e fundit ka nga ata që u është dashur të përballen me tensione të ndryshme ose u është dashur të presin ndihmë ekonomike nga jashtë.