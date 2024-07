Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten me një hënë kaq të bukur, dashuria nuk mund të mos lulëzojë. Edhe miqësitë do të ndikohen pozitivisht nga ky ndikim, siç do të funksionojë. Aftësi të shkëlqyera vendimmarrëse.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten me Venusin të favorshme duke filluar nga data 22 e muajit, prisni të përjetoni emocione të bukura. Në punë zhbllokohen të gjitha çështjet e pazgjidhura. Nëse keni harruar të thoni diçka të rëndësishme, bëjeni para se të jetë tepër vonë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten duhet të mendoni me kujdes për atë që po përjetoni në marrëdhënien tuaj. Hëna e kundërt ju shtyn të jeni të kujdesshëm. Në planin e punës, kushtojini vëmendje polemikave. Përveshni mëngët dhe kini kujdes nga këdo që përpiqet t’ju pengojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten problemet në marrëdhënien tuaj që kishin mbetur të pazgjidhura mund të rishfaqen. Ka ardhur koha për t’i zgjidhur ato. Nga pikëpamja e punës, kreativiteti shpërblehet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten yjet po ju buzëqeshin. Nëse keni plane me partnerin tuaj, mund t’i çoni përpara ndërsa jeni në punë, duhet të mbani një qëndrim të sigurt. Ju dëshironi të ndryshoni punë, por duhet të jeni të durueshëm.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten nëse ndjeni emocione ndaj dikujt është më mirë të lini një takim deri në fund të muajit. Në punë jeni gati për një ndryshim me marrëveshje të reja. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten me hënën kaq të bukur, emocionet do të lartësohen dhe do të mund të përjetoni momente të bukura me dikë nga Shigjetari. Për sa i përket punës, është koha për t’iu përkushtuar projekteve të reja. Mos e fajësoni veten nëse diçka nuk shkon sipas planit, do të ketë momente të mira për të hequr një kënaqësi të madhe.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten kjo është një ditë pozitive për ndjenjat dhe nuk duhet të harroni se Afërdita së shpejti do të jetë në shenjën tuaj. Një përmirësim shumë i dëshiruar do të vijë në punë, pohoni veten! Nuk ka kohë të mira të së shkuarës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten kjo është një ditë pozitive që jep emocione dhe hekuros mosmarrëveshjet. Në pjesën e përparme të punës, filloni me një pajisje shtesë. Përdorni këto yje.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten kjo është një periudhë e bukur sidomos për beqarët. Mos u mbyllni në vetvete, por hapuni me të tjerët sepse mund të keni takime të shkëlqyera. Ide të mira në punë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten me hënën në shenjën tuaj do të mund të përjetoni emocione të bukura. Në punë, jini të kujdesshëm që të mos i shpërndani të tjerët zhgënjimet tuaja, por kini guximin të ndryshoni atë që nuk ju pëlqen.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten nëse keni një lidhje në krizë duhet të jeni të kujdesshëm. Diskutime të mundshme deri në fund të muajit. Në punë, megjithatë, përgatituni të shihni sërish shumë kënaqësi. Gjithmonë do të ketë shumë qëllime të mira për të kënaqur, varet nga ju që të merrni hir dhe shpengim me veprimet tuaja.