Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Nëse jeni beqare ju sygjerohet të shikoni përreth, mes shumë takimeve që do të keni, sigurisht që do të jetë ai i duhuri, ndaj mos bëni gabim të mbylleni në shtëpi. Në punë ka shumë gjëra për të bërë dhe për t’u riorganizuar. Lajm i mirë për shëndetin tuaj, ju jeni duke pasur një përmirësim të përgjithshëm.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Hëna është në shenjën tuaj dhe mund të sjellë keqkuptime në çiftet që janë bashkë prej kohësh. Shumë çifte kanë qenë të shqetësuara për të pasur fëmijë dhe për ata që luftojnë me përgatitjen e dasmës do të ketë një vonesë. Në punë, nëse ka diçka për të zgjidhur, kjo sigurisht nuk është dita më e mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën historia juaj e dashurisë po bëhet shumë e rëndësishme, nëse nuk mendoni kështu, do të thotë se keni frikë të përfshiheni. Nëse jeni beqarë, ju këshilloj të mos i nënvlerësoni takimet e reja. Të martën mund të merrni disa telefonata biznesi, por kjo është gjithashtu një mundësi për t’u përfshirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Pas dy ditësh grindje me partnerin, të martën filloni me këmbën e djathtë. Dashuritë që lindin në këtë ditë do jenë shumë interesante. Fizikisht ndiheni shumë të lodhur. Në vendin e punës, nëse keni hapur një biznes me shumë sakrifica, tani vijnë fitimet e para dhe mund ta shikoni të ardhmen me optimizëm.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Hëna është kundër dhe nuk do t’ju lërë të keni kohë për të dashur. Jeni shumë energjikë dhe pasionantë, por kjo nuk mjafton për të rigjallëruar një marrëdhënie. Nëse nuk do të arrini të mbyllni kontrata në punë, mos bëni dramë, tregohuni më të kuptueshëm. Shëndeti juaj do të përmirësohet gjatë ditëve në vijim.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën mund të gjeni disa përgjigje. Për ata që janë beqarë, takimet janë të favorizuara. Nëse do të keni një debat me dikë, lërini gjërat të rrëshqasin. Në punë të martën ka mundësi të mëdha, mund të mendoni shumë për të ardhmen tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Do jeni duke përjetuar një moment pasioni të fortë dhe Venusi gjithashtu do të jetë pozitiv gjatë gjithë verës. Mundohuni të mos merrni gjithçka kokë më kokë. Në punë po përjetoni një moment pozitiviteti të madh që do t’ju shoqërojë gjatë gjithë javës, ndaj nëse keni nevojë të kërkoni një promovim, mos kini frikë ta bëni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën Hëna dhe Venusi janë disonante, por është e rëndësishme që ta jetoni marrëdhënien tuaj pa asnjë pasiguri. E di që nuk është e lehtë të mbash kontrollin e gjithçkaje. Në punë mundohuni të jeni më të përqendruar dhe nëse ju duhet të përballeni me një takim është më mirë ta shtyni për javën e ardhshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në këtë periudhë nuk ka probleme të pakapërcyeshme për të kapërcyer, nëse prej kohësh jetoni një histori dashurie, në ditët në në vijim do të dëshironi ta legalizoni atë. Nëse, nga ana tjetër, keni debatuar së fundmi me partnerin, tani është koha për të bërë një pajtim, nëse nuk është e mundur, shikoni përreth, favorizohen takime të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën ndiheni të fortë falë edhe rikthimit të Marsit të favorshëm. Mund të lindë një dashuri e re, zakonisht nuk betohesh për dashuri të përjetshme në takimin e parë, por këtë herë mund të humbasësh frenimet dhe ta shtysh veten më tej. Në punë pritet një ditë e mirë dhe takimet do jenë të favorizuara.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën ndiheni shumë nervoz ndoshta sepse jeni larg një personi, qoftë edhe psikologjikisht. Jeni shumë i shqetësuar, ju lutem mos u shqetësoni. Në punë nuk keni dëshirë të debatoni me kolegët, do të mjaftonte të gjenit një marrëveshje të thjeshtë me qetësi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën dashuria drejtohet nga energjia e mirë, ju keni më shumë përputhshmëri me personat e lindur nën shenjën e Bricjapit, Demit dhe Akrepit. Mund të keni një mosmarrëveshje me dikë të lindur në shenjën e Binjakëve. Nëse jeni pronar biznesi dhe kohët e fundit keni pasur disa probleme me paratë, ju këshilloj të jeni të kujdesshëm.