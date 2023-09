Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën një javë interesante po fillon për ju, veçanërisht për kultivimin e marrëdhënieve me të tjerët ose për të jetuar një histori të bukur deri në fund të muajit. Shumë mund të kenë diçka më shumë se në të kaluarën e afërt.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën dashuritë që lindin në këtë periudhë mund të mos jenë përfundimtare. Atëherë kini kujdes nga ato që lindin në të njëjtën kohë me të tjerët tashmë të pranishëm. Mundohuni të gjeni një qetësi të brendshme.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën prej disa ditësh nuk jeni ndjerë në formë perfekte. Faji i një zemërimi apo një moment stresi që ju ka sjellë në mendje një pikëllim. Ju mund të mos jeni më të bindur nga një histori. Nëse keni nevojë të mbyllni një marrëveshje, bëjeni atë deri në tetor.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën gjatë orëve të ardhshme ndoshta do t’ju duhet të distancoheni nga njerëzit që shkaktojnë shqetësim. Në këtë periudhë ju duhet patjetër të rikuperoni dashurinë, veçanërisht ata që përjetuan një krizë midis korrikut dhe gushtit ose fshehën një farë intolerance.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën gjatë javës do të duhet të lini çdo provokim të rrëshqasë mbi ju edhe nëse nuk do të jetë aspak i lehtë. Ka edhe nga ata që kanë pësuar një rënie fizike mes të enjtes dhe të premtes dhe ende nuk e kanë rikuperuar. Megjithatë, kjo periudhë hutuese është preludi i një tetor të madh.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën ju ndjeni shumë presion, me shumë eksperienca të rëndësishme pune për të vlerësuar. Nëse duhet të ndërmerrni veprime, veproni brenda muajit Nëntor sepse nga dhjetori koha do të zgjasë jashtëzakonisht shumë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Java që nis të hënën do të ndihmojë të gjithë ata që duan të bëjnë diçka më shumë, të rikuperojnë dashurinë, të flasin me familjen, të kërkojnë zgjidhje. Me këtë Mars të favorshëm nuk ju mungon energjia. Lajme të mira edhe nga puna.Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën muajt shtator dhe tetor do t’ju mbushin bateritë. Mos u vendosni shumë në situata të pavlefshme dhe kërkoni zgjidhje serioze dhe përfundimtare. Moment force për marrëdhëniet dhe në punë. Hapa të rëndësishëm do të ndërmerren deri në nëntor.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ju pret një javë interesante, veçanërisht për marrëdhëniet ndërpersonale. Jeni përgjithësisht një shenjë optimiste, ndaj nëse jeni një person pesimist do të thotë se nuk po jetoni jetën që do të dëshironit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Prej disa kohësh keni pasur qëllime të ndryshme për të arritur dhe tashmë horizonti ju duket më i qartë dhe më afër. Saturni në shenjën tuaj ju sjell përgjegjësi, por në një farë kuptimi nuk duhet të ktheheni në të kaluarën. Ata që kanë vite që punojnë në të njëjtën mënyrë do të donin të shpëtonin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën do të duhet të jeni absolutisht të kujdesshëm në tre ditët e ardhshmë. Përmirësimet që vijnë nga pikëpamja ekonomiko-financiare duke filluar nga tetori. Para kësaj periudhe do të keni disa shpenzime shtesë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Këto ditë dashuria mund të jetë pak e ndrydhur, por mos u shqetësoni, vetëm për disa orë ose sepse partneri i dikujt është larg. Megjithatë, shtatori dhe tetori janë muaj të rimëkëmbjes së madhe. Ju jeni në rrugën e duhur.