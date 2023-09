Kryeministri Edi Rama po drejton sot debatin e hapur në Këshillin e Sigurimit me fokus luftën në Ukrainë. Mesazhi i Ramës në mbledhjen e OKB e ka mbështetur Presidenti Zelensky i cili u shpreh se kryeministri ka dhënë mesazhin e qartë dhe të duhur sesi duhet trajtuar Rusia. Ai e falenderoi për mënyrën kaq parimore në drejtimin e Presidencës.

“I dashur @EdiRamaal , sot në KS të OKB-së ju i treguat botës se si ta trajtojë saktë Rusinë, gënjeshtrat dhe hipokrizinë e saj. Ju falënderoj që e drejtoni Presidencën në një mënyrë kaq parimore.”- shkroi Zelensky ndërsa ndan edhe fjalën e Ramës në OKB.

Dear @EdiRamaal, today at the UNSC you showed the world how to correctly handle Russia, its lies, and its hypocrisy. I thank you for steering the Presidency in such a principled manner. pic.twitter.com/0wKca8xZon

