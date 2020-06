Tirana-Vllaznia do të jetë klasikja e futbollit shqiptar e cila për herë të parë do të zhvillohet në kushte të veçanta pa praninë e tifozëve kjo për shkak të masave për COVID-19. Kjo përballje ka sjellë emocion edhe në tribuna por këtë radhë stadiumi do të jetë në heshtje të plotë. Trajneri i Vllaznisë Hysen Dedja shprehet optimist përpara kësaj sfide duke kërkuar që të lihen pas rezultatet e mëparshme si barazimi me Bylisin

Vllaznia shprehet trajneri Dedja ka futbollistë që kanë fituar trofe apo që kanë luajtur për vendet e para më përpara ndaj edhe kanë eksperiencën e duhur që psikologjikisht të përballen me Tiranën që kryeson renditjen

Në formacion Vllaznia në sfidën ndaj Tiranës nuk do të ketë ndryshime të mëdha

Tirana-Vllaznia do të jetë një sfidë që do të përcaktojë shumë vazhdimësinë për bardheblutë që janë në kërkim të titullit kampion por edhe për shkodranët të cilët duan që të gjejnë një vend më lart në renditje.