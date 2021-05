Kryeministri Edi Rama mëngjesin e kësaj të premte e ka nisur me foto nga stërvitja ‘Defender 2021’ e marinës amerikane dhe shqiptare në bazën detare PashaLiman në Vlorë.

Kreu i qeverisë ka uruar ditë të mbarë me pamjet e stërvitjes së forcave amerikane dhe shqiptare si pjesë e “DefenderEurope21.

“Mirëmëngjes dhe me këto foto nga stërvitja marinës amerikane dhe shqiptare në bazën detare PashaLiman në Vlorë si pjesë e “DefenderEurope21”, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

Defender Europe 21’ është stërvitja më e madhja ushtarake që pret Shqipëria si aleate e NATO-s, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe, aleate dhe partnere nga 27 vende për të kryer operacione të njëkohshme në më shumë se 30 zona trajnimi në

më shumë se 12 shtete, nga Balltiku dhe Afrika në Detin e Zi dhe Ballkan. Përveç ofrimit të gjashtë bazave detare, tokësore dhe ajrore, Shqipëria, anëtare e NATO-s që nga viti 2009, do të angazhojë 1000 trupa në këtë stërvitje.

Stërvitja do të zhvillohet deri në 20 qershor 2021 në territorin e Shqipërisë. Ajo do të ushtrojë aftësinë e Ushtrisë Amerikane në Evropë dhe Afrikë për të shërbyer si Komandë e Bashkuar e Komponentit të Forcës Tokësore, dhe si partner i sigurisë në rajonet me rëndësi strategjike të Ballkanit dhe të Detit të Zi, ndërsa mbështet aktivitetet në Evropën Veriore dhe Afrikë.