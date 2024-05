Demtohet me ane te thyerjes Shkolla e Mesme ne fshatin Ungrej te Lezhes. Banoret e zones kane kostatuar deren kryesore te shkolles te hapur me force, ndersa kane njoftuar policine e cila eshte nisur per ne Njesin Administrative Ungrej. Ende nuk dihet nese jane demtuar materialet ne brendesi te Shkolles. Grupi hetimore ndodhet ne vendin e ngjarjes.