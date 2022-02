“Nuk ka më pandëshkueshmëri.” Ky është reagimi që ka bërë ambasadorja amerikane Yuri Kim pas dënimit me burg të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Në një postim në Twitter, kryediplomatja amerikane u bën thirrje institucioneve gjyqësore që të vijojnë të tregojnë “se asnjë, pavarësisht partisë, pozicionit apo pasurisë, nuk mund të qëndrojë mbi ligjin.

We urge judicial institutions to continue to demonstrate that no one – regardless of party, position, or wealth – is above the law. No more impunity.

