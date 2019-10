Policia e Sussex tha këtë pasdite (e mërkurë 16 Tetor) se dy shqiptarë janë dënuar me 32 muaj burg, pasi pranuan se furnizuan me më shumë se 23,000 euro kokainë dhe kanabis, në Brightonin.

Mediet e huaja shkruajnë se shqiptarët e arrestuar janë E. S., 20 vjeç dhe K. A., 27 vjeç, nga Bristol Gardens, Brighton. Ata u arrestuan më 30 prill dhe secili u akuzua për dy vepra penale posedimi me qëllim furnizimin me kokainës dhe kanabis në New Steine, Brighton.

E.S gjithashtu u akuzua për posedim të dokumenteve të rreme të identifikimit.

Shqiptarët u paraqitën në Gjykatën Hove Crown në 27 Shtator për tu njohur me masën e sigurisë.

Si ndodhi arrestimi?

Gjykata dëgjoi që policët e ekipit për parandalimin dhe hetimin e Brighton panë dy burra, në 28 prill në Rrugën St James. Ata ishin duke hyrë brenda një apartamenti në New Steine. Oficerët kryen një urdhër kërkimi në banesë dhe gjetën një sasi të madhe droge dhe parash.

Por në këtë moment të dy shqiptarët kishin ikur.

Ata më pas arrestuan K.A, i cili përputhej me përshkrimin e burrit tjetër të parë me E. S., në Rrugën St James’s.

E.S i pranoi akuzat dhe u dënua me dy vjet e tetë muaj.

Po ashtu edhe K. A. pranoi akuzat dhe ai gjithashtu u dënua me dy vjet e tetë muaj.

“Të dy shqiptarët do të depërtohen në Shqipëri pasi të kenë vuajtur dënimet e tyre”,- shkruajnë mediet e huaja.