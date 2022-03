Amerikanët që udhëtojnë në Ukrainë dhe luftojnë me forcat ukrainase në luftën e vazhdueshme do të trajtohen nga rusët si “mercenarë” ose luftëtarë të huaj, kanë thënë rusët, gjë që i vë ata në një rrezik më të madh keqtrajtimi, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price gjatë një konference te premten. Qytetarët amerikanë gjithashtu mund të përballen me ndjekje penale, kapje ose vdekje nga Rusia për luftimin në emër të Ukrainës në luftë, tha Price, duke shtuar se SHBA gjithashtu nuk do të jetë në gjendje të evakuojë qytetarët amerikanë nga Ukraina në asnjë moment.

“Qytetarët amerikanë që udhëtojnë në Ukrainë veçanërisht për të marrë pjesë dhe për të luftuar atje, përballen me rreziqe të konsiderueshme, duke përfshirë rrezikun shumë real të kapjes ose vdekjes. Shtetet e Bashkuara, siç e dini, nuk janë në gjendje të ofrojnë ndihmë për të evakuuar qytetarët amerikanë nga Ukraina, duke përfshirë ata amerikanë që mund të vendosin të udhëtojnë në Ukrainë për të marrë pjesë në luftën e vazhdueshme”, tha Price.

Departamenti i Shtetit inkurajon qytetarët amerikanë që të ndihmojnë Ukrainën në mënyra “konstruktive” përmes ndihmës humanitare dhe mjeteve të tjera, tha Price.

“Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje qytetarëve amerikanë që të mos udhëtojnë në Ukrainë për sigurinë e tyre, pavarësisht nga qëllimi themelor, ne vazhdojmë t’i inkurajojmë ata që të orientojnë energjitë e tyre drejt aktiviteteve të sigurta, konstruktive, vullnetare ose të shoqërisë civile”, tha Price.

I pyetur nga CNN nëse Departamenti i Shtetit ishte në dijeni të qytetarëve amerikanë që kanë udhëtuar për të luftuar përkrah ukrainasve, Price tha se kjo nuk është diçka që ata do ta gjurmonin pasi qytetarëve nuk u kërkohet të regjistrohen kur udhëtojnë jashtë vendit.