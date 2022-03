Deputeti i PD-së, Dashnor Sula akuzon kryeministrin Rama si përgjegjësin kryesor të krizës ekonomike në vend.

Në një fjalim të mbajtur në Parlament ai u shpreh se pavarësisht se i akuzon qytetarët që dalin në protestë për rritjen e cmimeve, Rama u detyrua të kthehej me urgjencë nga Dubai për të nisur propagandën e tij.

“Sulltani në vend që të marrë masa dhe ti vij në ndihmë fermerëve, prodhuesve, qytetarëve që cojnë fëmijët e tyre në shkollë dhe me nxitim duhet të kapin orarin e punës, ka nisur fushatë propagande për ti shpëlarë trurin qytetarëve. Në fakt ky edhe përgënjeshtron veten. Akuzon qytetarët për protestën por në fakt kërkesat e tyre shumë legjitime dhe të drejta bënë që Rama të linte fluturimet me carter që mbushte me karburant nga taksat e shqiptarëve dhe të niste propagandën sa në televizor e sa në rrjete sociale”, tha Sula.

Sipas tij “Edi Rama ka të drejtë. Shqipëria është në luftë. Por jo si Ukraina që është nën agresionin rus, por nga agresioni i vet kryeministrit. Është kjo arsyeja se në vitin 2021 kur Rama me masakrën elektorale mori për të tretin herë mandatin e kryeministrit, numri i shqiptarëve që kërkuan azil në vendet e BE u rrit me afro 20%. Mbi 12 mijë shqiptarë aplikuan në 2021 për azil në një nga vendet e BE. Këmbana e alarmit ka rënë, ju të dashur qytetarë e dëgjuat dhe dolët në shesh por nuk duhet të dorëzoheni dhe të mos bini pre e këtij që nga mëngjesi deri në darkë i shpëlanë trurin qytetarëve”.