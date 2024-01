I ftuar në emisionin “Tonight” në Star Plus deputeti I PS Eduard Ndreca u shpreh se janë bërë debate dhe diskutime me orë të tëra për miratimin e buchetit dhe paketën fiskale dhe është bërë vetëm nga mazhoranca sepse opozita nuk ka pranuar të jetë e pranishme. Rreth bashkiamit të 3 ministrive në një të vetme deputeti Ndreca u shpreh se nëse do ishte dëshirë e tij personale edhe ministrinë e inovacionit dhe të kulturës do e kishte lënë në vete por edhe bashkimi në një nuk bën asnjë problem.