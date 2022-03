Deputetja britanike, Fleur Anderson gjatë fjalës së saj parlamentin anglez është shprehur ndikimi i Rusisë në Serbi mund të destabilizojë situatën në Ballkan.

Anderson është shprehur se Putin mund të përdorë mundësitë e tij për të arritur qëllimet që ka.

Sipas saj qëllimet e tij janë të njëjtat si në Ukrainë.

“Nëse ka ndonjë këtu që mendon se Putini nuk ka qëllime në Ballkan të ngjashme si ato në Ukrainë duhet ta mendojë sërish. Nëse mendoni se paqja nuk është aq lehtë e cenueshme duke marrë në konsideratë realitete si ai shteteve të Ballkanit dhe sidomos në Republika Serpska, atëherë duhet ta mendojë sërish këtë gjë. Dhuna në Ukrainë konfirmon se Putini ka qëllime të destabilizojë me të njëjtën formë edhe rajonin e Ballkanit”, tha ajo.

