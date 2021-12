A.S, M.B, T.Sh dhe A.B ndodheshin të katërt në dhomën e një hoteli, në autostradën Durrës-Tiranë, kur për shkaqe të paqarta mëngjesin e kësaj të enjteje 26-vjeçari M.B tentoi të vrasë me armë zjarri A.S, 20-vjeç.

Tentativa e tij dështoi dhe i riu mbeti i plagosur, pa rrezik për jetën. Burime thonë se ai është plagosur në bërryl.

Katër të rinjtë po konsumonin drogë, kur ndodhi krimi.

Pas ngjarjes M.B dhe 32-vjeçari T.SH u larguan nga hoteli dhe janë aktualisht në kërkim. Njëri si autor i dyshuar e tjetri për moskallëzim të krimit.

Policia arrestoi ndërkohë vajzën, 22-vjeçaren A.B, pasi pas ngjarjes mori armën dhe e fshehu. Po ashtu në pranga ra edhe një 66-vjeçar, E.H i cili e strehoi të renë.

Autoritetet e Durrësit thanë se kanë mundur të zbardhin ngjarjen, megjithatë motivi mbetet i paqartë.