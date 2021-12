Një buzëqeshje është një nga elementet kryesore të paraqitjes sonë. Dhe kur takoni një burrë që ju buzëqesh gjerësisht dhe dhëmbët e tij shkëlqejnë, ju e mbani mend mirë atë. Dhe ju e admironi këtë buzëqeshje të mrekullueshme. E vërteta është se dhëmbët e bardhë dhe me shkëlqim të gjithë na bëjnë pak më të sigurt. Të ndihemi bukur me veten. Pra, nëse edhe ju dëshironi të provoni pak më shumë dhe të merrni dhëmbë krejt të bardhë, unë kam zgjidhjen për ju: zbardhues dhëmbësh DIY.

Receta për zbardhuesin e dhëmbëve dhe materialet që ju nevojiten për zbardhjen e dhëmbëve janë si më poshtë:

3 lugë sodë buke

2 luge gjelle leng limoni

Përziejini përbërësit në një enë, merrni një copë pambuku, zhytni në përzierje dhe fërkoni dhëmbët me lëvizje të lehta për 30 sekonda. Më pas lani dhëmbët rregullisht.

Pse dhëmbët tuaj do të shkëlqejnë me këtë recetë: Lëngu i limonit përmban vitaminë C, e cila dihet se ka veti zbardhuese. Kjo do të thotë se çdo njollë që keni në dhëmbë (p.sh. kafe), me këtë zbardhues do ta largoni atë. Po për sodën e bukës? Është materiali i fundit për të luftuar dhe reduktuar shfaqjen e pllakës dentare. Kjo është arsyeja pse, në fund të fundit, ai gjendet në shumë pasta dhëmbësh si një përbërës kryesor.