Të qenit i suksesshëm është dëshira e të gjithë neve që banojmë në këtë planet të bukur. Nuk ka rëndësi nëse personi i interesuar është një fëmijë, i ri apo i moshuar, në secilën fazë të jetës tonë të gjerë, është dëshira jonë që të jemi të suksesshëm dhe të vazhdojmë përpara drejt suksesit më të madh.

Mentaliteti i konkurrencës me njëri-tjetrin shpesh mund të vërehet në cilindo vend duke përfshirë në shkolla, kolegje, trajnime, fusha pune, përfshirë organizata e zyra.

Si krahasim për sa i përket përpjekjeve tona drejt punëve për të arritur sukses, ne shpesh presim shumë më tepër dhe duam që suksesi të na trokasë te dera shumë shpejt.

Nëse suksesi nuk ndodh, ne zhgënjehemi dhe më në fund thellohemi brenda errësirës së inferioritetit.

Ekzistojnë disa shembuj të tillë në të gjithë botë, ku shumica e personaliteteve ikonike janë përballur më parë me dështime serioze.

Në listën e mëposhtme janë 10 prej personaliteteve të cilët pas dështimeve të shumta në jetë, mësuan të korrin sukses.

Në mesin e tyre është Steve Jobs i cili ka qenë i njohur si një figurë ikonike për themelimin e Apple. Sidoqoftë, është jashtëzakonisht tronditëse të dish që kompania prej 2 miliardë dollarësh me mbi 4,000 punëtorë ka filluar me vetëm dy persona në një garazh.

Ky themelues i madh është shkarkuar dhe pushuar nga kompania nga e cila ai ka filluar karrierën e tij. Më tej, duke kuptuar potencialin dhe aftësitë e tij, Steve Jobs vazhdoi më tej drejt krijimit të kësaj kompanie të madhe, e cila njihet tani shumë mirë si “Apple”.

Një personalitet tjetër i cili u ballafaqua me dështime është edhe Bill Gates. Ishte shume e rëndësishme për Gates të dëgjonte mësimet e dështimit në mënyrë që të festojë gëzimin e suksesit.

Ky sipërmarrës i cili ka krijuar Microsoft-in si kompaninë më të madhe të softuerëve është një student që braktisi Harvardin. Për më tepër, ai ka qenë gjithashtu i njohur për biznesin e tij, i njohur si “Traft-O-Data” që ishte një nga dështimet më të mëdha në histori. I gjithë investimi i Bill Gates u zhduk dhe fatkeqësisht, edhe shkollimin gjithashtu nuk arriti të kompletonte. Por, dëshira e mprehtë dhe pasioni për gjërat bazike në programimin kompjuterik, e çuan atë të themelonte një kompani kaq të madhe softuerike me emrin “Microsoft”.

Të lehtë nuk e kishte pasur as edhe shkencëtari i famshëm Albert Einstein, i cili kishte hasur në vështirësi në rrugëtimin e tij.

Albert Einstein është një shkencëtar i mirënjohur dhe personalitet i jashtëzakonshëm gjenial i njohur nga pothuajse të gjithë ne në të gjithë botën për shkak të shpikjeve të mëdha dhe kontributeve drejt shkencës.

Ai pati thënë se suksesi është një dështim në progres dhe dikush që nuk ka dështuar kurrë nuk mund të jetë me të vërtet një person i suksesshëm. Gjatë fëmijërisë, ai përballej nga dështime të vazhdueshme.

Ai nuk ishte në gjendje të fliste rrjedhshëm deri në moshën nëntëvjeçare, pas së cilës ishte përjashtuar nga shkolla. Për më tepër, pranimi i tij në Shkollën Politeknike të Cyrihut gjithashtu nuk u mor parasysh. Por, duke udhëhequr drejt rrugëve të suksesit në mënyrë të vazhdueshme, ai e dëshmoi vetën se ishte një perlë e njohur në “oqeanin” e shkencës dhe teknologjisë dhe më në fund fitoi çmimin Nobel për Fizikë në vitin 1921.

Në listën e 10 personaliteve është renditur edhe ish-presidenti amerikan Abraham Lincoln i cili është përballur në mënyrë të vazhdueshme me dështime masive vit pas viti.

Lincoln dështoi në biznesin e tij në vitin 1831 dhe pas së cilës në vitin 1836, ai pësoi një krizë të madhe nervore. Duke luftuar vazhdimisht për vite me radhë, ai dështoi përsëri në vitin 1856 gjatë zgjedhjeve presidenciale të SHBA-së. Duke luftuar vazhdimisht, ai u zgjodh si Presidenti i 16-të i SHBA-së në vitin 1861.

J.K Rowling, ka qenë e njohur si autorja e famshme e librit më të shitur “Harry Potter”, e cila ka folur qartë për dështimet e saj gjatë një ceremonie fjalimi në Harvard.

Ajo foli për martesën e saj të pasuksesshme para se të jetonte vetëm dhe të përballej me një situatë ku mbeti e papunë. Në një situatë kaq të vështirë pa një partner në jetë dhe pa një punë për të mbijetuar, ajo u detyra të fillonte një jetë të re si një autore dinamike. Krijimtaria e saj më në fund e çoi atë në kulmin e suksesit.

Dështimet e kishin përndjekur edhe personalitetin e botës së sportit Micheal Jordan.

Jordan është një basketbollistët më të njohur në historinë e botës sportive. Ai ishte një djalë me gjatësi të shkurtër në fillim të fëmijërisë derisa shpesh u refuzua gjatë proceseve të përzgjedhjes. Pas u rrit dhe filloi të luanë si një basketbollist, ai madje nuk arriti të godiste mbi nëntë mijë goditje dhe humbi mbi treqind ndeshje për 26 herë. Ai u zhgënjye shumë, por përkushtimi dhe qëndrueshmëria e tij i hapën rrugën drejt suksesit.

Të gjithë ne jemi rritur me filmat e animuar të Walt Disney, mirëpo kemi pak me njohuri se kush fshihet mbrapa këtij krijimi.

Walt Disney ka qenë i njohur si një nga karikaturistët e famshëm dhe krijuesit e figurave të famshme të animuar sikurse Mickey Mouse, Donald Duck.

Ai madje dështoi disa herë në jetën e tij. Përpjekja e tij e pasuksesshme për t’iu bashkuar forcave të armatosura më në fund e detyroi atë të braktiste shkollën dhe të linte studimet e tij të mëtejshme. Nisma e tij “Laugh-O-Gram Studios”, madje falimentoi dhe më në fund, pasi u bashkua me një agjenci gazete me emrin ‘Missouri Newspaper’, ai pushua nga puna pasi sipas tyre ai nuk ishte mjaftueshëm kreativ sipas pritjeve.

Nga bota e karikaturistëve kalojmë edhe tek arti i pikturës, për të shpalosur në pika të shkurta historinë e piktorit të njohur Vincent Van Gogh.

Van Gogh, ky personalitet i famshëm ka qenë i njohur si një nga piktorët dhe artistët më të mëdhenj dhe njëherësh një ikonë e njohur botërisht.

Sidoqoftë, për shkak të dështimeve të vazhdueshme dhe fatkeqësive sikurse sëmundja mendore dhe lidhja jo e duhur në marrëdhënie e detyruan atë të kryejë vetëvrasje në një moshë të hershëm gjatë asaj 37-vjeçare.

Gjatë gjithë jetës, Van Gogh shiti vetëm një pikturë të vetme e cila e revolucionarizoi atë në botën e arteve dhe pikturave e cila është e gjallë deri më sot.

Në mesin e këtyre personaliteteve renditet edhe Stephen King, i cili njihet si shkrimtari më i njohur në të gjithë botën.

Sidoqoftë, ai u përball me disa fatkeqësi dhe dështime gjatë jetës së tij. Fëmijëria kaloi në ‘pushtimin’ e errët të varfërisë si dhe me fatkeqësi të tjera si përballja me drogën dhe alkoolin. Por, më në fund, ai vazhdoi të përqendrohej në hobinë e të shkruarit dhe e profesionalizoi atë duke zhvilluar disa stile të reja të të shkruarit së bashku me mekanizmat e rinj të mbrojtjes së të drejtës së autorit.

Steven Spielberg është një tjetër personalitet i cili kishte hasur në vështirë gjatë karrierës së tij.

Spielberg, ky prodhues i madh filmash që ka fituar rekorde dhe çmime të panumërta për kontributin e tij në krijimin e filmave gjithashtu është përballur me disa dështime në jetën e tij.

Ai nuk ishte në gjendje të merrte nota më të larta të provimeve në shkolla gjatë fëmijërisë, pas së cilës ai ishte pezulluar tre herë Universiteti i Kalifornisë Jugore. Pas pasionit dhe përkushtimit të tij, ai vazhdoi krijimin e filmave të shkëlqyeshëm dhe më në fund fitoi tre çmime Oscar, dhe bëri një shumë prej 51 filmave të shkëlqyeshëm.