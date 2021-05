Përfaqësuesi i BE-së për dialogun Beograd-Prishtinë, Miroslav Lajçak dhe sekretari i shtetit në Byronë e Çështjeve Europiane dhe Euroaziatike Matthew Palmer, do të vizitojnë sot Kosovën.

Ata do të takohen me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, zëvendëskryeministrin e parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog Besnik Bislimi, zëvendëskryeministren e dytë dhe ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla.

Lajçak gjithashtu do të takohet me komunitetin ndërkombëtar në Kosovë dhe do t’u drejtohet shefave të Misioneve të BE-së.

Ndërkohën të martën, 1 qershor, në orën 10:45, Lajçak dhe Palmer të zhvillojnë një komunikim për mediat.

Amerikanët dhe europianët kanë bërë përgatitjet e tyre për një dialog të suksesshëm mes Kosovës dhe Serbisë ku palët të njohin njëra-tjetrën.

Nuk ka ende një datë të saktë për rifillimin e dialogut, por sipas medieve në Bruksel pritet të jetë 22 qershori.

Takimi i parë i kryeministrit Kurti me Presidentin e Serbisë Aleksandër Vuciç, që pritet të ndodhë në fund të muajit qershor do të ndërmjetësohet nga shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell.

Nga ana e tyre serbët kanë ngritur ankesa pas thirrjes së presidentes Vjosa Osmani për të paditur Serbinë për gjenocid në Kosovë.