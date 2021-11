Bizhuteritë mbretërore ruse të kontrabanduara jashtë vendit gjatë revolucionit të vitit 1917, së bashku me diamante me ngjyra të rralla, do të nxirren në ankand javën e ardhshme në Gjenevë, në kërkim të koleksionistëve të pasur.

Një diamant portokalli-rozë me peshë 25.62 karat, i vlerësuar 3.9 milionë deri në 5.9 milionë dollarë, i vendosur në një unazë, është ylli i stolive, ndërsa ankandi do të zgjasë gjashtë muaj në shtëpinë e ankandit Sotheby në Gjenevë.

“Një kristal i bukur, është një ngjyrë fantastike me pak portokalli, por jo shumë, kështu që është një ngjyrë shumë delikate. Tregu është aktualisht shumë dinamik dhe pas pandemisë njerëzit janë shumë të prirur të blejnë bizhuteri sot dhe të blejnë diçka të prekshme që mund të shijojnë”, tha Reuters Olivier Wagner, kreu i shitjeve dhe eksperti i bizhuterive në Sotheby.

Po ashtu në ankand do të dalin edhe një karficë e madhe ovale prej safiri dhe diamanti dhe vëthë të ngjashëm me karficën, që kanë qenë pjesë e kutisë së bizhuterive të Dukeshës së Madhe Maria Pavlovna, halla e perandorit të fundit rus Nikolla II.

“Ato i përkisnin dukeshës së madhe Maria Pavlovna të Rusisë e cila ishte mbretëresha e jetës shoqërore në Shën Petersburg. Ajo ishte gruaja e Dukës së Madhe Vladimir, pra djali i carit (Aleksandri II) dhe kishte një koleksion fantastik. bizhuterishë”, tha Wagner.

Seti mbretëror, iu besua mikut të saj, diplomatit britanik Albert Henry Stopford, i cili i çoi në Londër për ruajtje së bashku me bizhuteritë e tjera dhe vlerësohet në 280,000-480,000 franga.

Pavlovna u arratis nga Rusia revolucionare dhe vdiq në Francë në vitin 1920. Karfica dhe vathët e saj po shiten nga një familje princërore evropiane që i bleu në ankand në vitin 2009.