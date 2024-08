Mot i kthjellët parashikohet në vendin tonë këtë të enjte, sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak.

Megjithatë, priten alternime vranësirash në relievet kodrinore – malore.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 1-4m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi 5-9m/s, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-2 ballë.