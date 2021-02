Dita e sotme do të jetë më një mot të mirë, diell dhe rritje të lehtë të temperaturave. Sipas MeteoAlb vijon ndikimi i masave ajrore të ngrohta mbi territorin shqiptar duke diktuar mot të kthjellët dhe rritje të temperaturave të ajrit, herë pas here do kemi kalime vranësirash nëpër territor.

Edhe nata vijon në të njëjtat kushte atmosferike.

Temperaturat e ajrit rriten sërish në mëngjes dhe duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 15°C.

Era do fryjë e lehtë me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Lindor-Juglindor duke krijuar ne det dallgëzim të ulët.