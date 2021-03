Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash që do të sjellin mot të qëndrueshëm në të gjithë territorin.

Sipas MeteoAlb: Moti në Shqipëri do të paraqitet me kthjellime dhe alternime të shpeshta vranësirash , ku më të dendura vranësirat paraqiten në zonat malore përgjatë kufirit Lindor. Por mesdita sjellë largim të vranësirave duke bërë që kushtet e motit të qëndrueshëm të jenë mbizotëruese.

Temperaturat e ajrit janë ulur ndjeshëm në mëngjes por rriten lehtë në mesditë duke LUHATUR vlerat termike nga -5°C deri në 14°C.

Era do fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 45-50 km/h nga drejtimi Verilindor ndërsa në det dallgëzimi do të ngjitet deri në 4 ballë.

Rajoni dhe Europa

Kthjellime dhe vranësira të lehta paraqiten dy ekstremet, Europa Lindore dhe Rajoni i Mesdheut. Ndersa një sistem i dendur vranësirash do të përfshijë pjesën më të madhe të kontinentit Europian duke kushtëzuar mot me vranësira të dendura, reshje shiu e dëbore.