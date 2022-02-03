DIGJET NJE BANESE NE SHKODER, DYSHOHET PER NJE VIKTIME 03/02/2022 162 Një banesë është përfshirë nga flakët sot në Shkodër, ku dyshohet se ka humbur jetën edhe një person. Ngjarja u regjistrua në lagjen Tophane. LAJMI NE PERDITESIM BOTA OBSH, THIRRJE KUNDËR HEQJES SË MENJËHERSHME TË MASAVE KUFIZUESE 03/02/2022 GJERMANIA BLLOKON TRANSMETIMIN E KANALIT SHTETËROR RUS RT DE, MOSKA ZOTOHET... 02/02/2022 E PADËGJUAR MË PARË/ BURRI REFUZONTE TË BËNTE VAKSINËN, GRUAJA E... 02/02/2022 EDHE GJERMANIA PO PËRGATITET T’I JAPË FUND KUFIZIMEVE TË COVID-19 02/02/2022