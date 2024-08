Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën me vendosmërinë dhe energjinë që keni në trupin tuaj në këtë moment asgjë nuk ju pengon. Gjithçka do të duket brenda mundësive tuaja falë një kombinimi të shkëlqyer astrologjik. Për sa i përket punës, nuk do të mungojnë sfidat që kërkojnë shkathtësi dhe guxim.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën përpiquni të ruani qetësinë në sferën sentimentale… Jeni veçanërisht të ndjeshëm në këtë periudhë dhe mjafton gjëja më e vogël për t’ju bërë të zemëroheni. Do të duhet të përpiqeni të mos humbni ekuilibrin tuaj proverbial për të parandaluar degjenerimin e situatës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën ka një gjallëri në mënyrën tuaj të jetesës dhe të konceptimit të marrëdhënieve me njerëzit e tjerë, veçanërisht me partnerin tuaj. Ju jeni duke përjetuar një moment tërheqës nga pikëpamja e pasionit, veçanërisht nëse keni një partner të ri pranë jush. Mund të përfshiheni në një projekt shumë interesant.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën dikush do t’ju shpërblejë për përkushtimin tuaj të madh ndaj punës dhe projekteve në të cilat jeni përfshirë. Përfitoni nga kjo periudhë pozitive për të bërë diçka të re ose për t’u përfshirë në ndonjë projekt të veçantë. Për ju është një periudhë konstruktive dhe e shkëlqyer edhe nga pikëpamja intelektuale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën para disa ditësh është hapur për ju një fazë astrologjike shumë premtuese në të cilën keni marrë disa shpërblime të këndshme në punë. Megjithatë, shpesh, kur gjithçka shkon mirë, ju prireni të bëni një neglizhencë të vogël, ndoshta duke u sjellë në mënyrë të pamatur, ndoshta për shkak të dashurisë tuaj për veten tuaj…

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën monotonia e disa marrëdhënieve në çift mund të bëhet një plagë e keqe. Për të erëzuar marrëdhënien mund të organizoni një udhëtim të këndshëm. Në raste ekstreme, mund të keni edhe një arratisje për të shpëtuar nga një realitet që nuk ju përshtatet më.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën duhet të përpiqeni të tronditni jetën tuaj të dashurisë, veçanërisht nëse keni një partner pranë jush që ju neglizhon ose pothuajse tenton t’ju injorojë. Sa i përket punës, disa lajme të mira janë në rrugë e sipër. Së shpejti do të përfshiheni në një projekt që do të testojë aftësitë tuaja të shkëlqyera.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën një propozim mund të arrijë në një nivel profesional që mund të rifusë në lojë shumë nga siguritë tuaja. Ndoshta dikush mund të detyrohet të lëvizë ose të ndryshojë grupin e punës. Ata që janë beqarë do kenë më shumë dëshirë për të dalë dhe për t’u zhytur në aventura të reja romantike.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën një fazë e re astrologjike do të hapet për ju që është padyshim shumë më premtuese nga shumë këndvështrime. Nuk do ju mungojë energjia e mirë, por edhe forca e madhe nga pikëpamja temperamentale. Përqendrohuni veçanërisht në ato çështje që kanë prioritet për ju.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën nga pikëpamja e humorit keni qenë paksa të paqëndrueshëm kohët e fundit. Jeni pak të çorientuar dhe kërkoni qendrën tuaj të përhershme të gravitetit. Në këtë fazë, do të ishte më mirë të shmangni futjen në polemika që mund të shqetësojnë një koleg ose një anëtar të familjes.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën po gjeni një ekuilibër të caktuar nga pikëpamja emocionale dhe kjo do t’ju ndihmojë të menaxhoni pa problem sfidat tuaja të përditshme. Mundohuni të ndiqni zemrën tuaj dhe t’i besoni intuitës suaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën në këtë moment sigurisht që nuk ju mungon energjia dhe vitaliteti edhe nëse do të ketë disa situata të mprehta për të menaxhuar. Duhet të përpiqeni të mos i shtyni deri në shtator të gjitha ato situata që duhen menaxhuar apo zgjidhur tani. Më mirë të goditet ndërsa hekuri është i nxehtë.