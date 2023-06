92 Maturantë të gjimnazit “Jordan Misja” kanë zhvulluar ceremoninë e diplomimit pas përfundimit me suksese të 3 viteve të shkollimit. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin të afërmit e studentëve si dhe profesoret e tyre. Drejtoresha e shkollës Ardiana Ndreu u shpreh se ndihet shumë e emocionuar që po e mbyllin e suksese ketë cikël studimesh duke ju uruar suksese maturantëve.

Po ashtu disa nga maturantët tregojnë për Star Plus ndjesitë e tyre.

Në fund ceremonia u shoqërua me hedhjen e kapeleve. Pas përfundimi të provimeve të maturës shtetërore dhe ceremonisë së diplomimit, këta të rinj do të zgjedhin universitetet ku do të vazhdojnë studimet e larta brenda ose jashtë.