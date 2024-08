Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën në këtë periudhë të vitit dëshironi një festë të merituar për të lehtësuar stresin e shkaktuar nga puna intensive ose aktiviteti praktik. Një udhëtim në një vend të ri dhe të largët do të jetë një shpërqendrim i mirëpritur. Kushtojini vëmendje emocioneve tuaja gjatë kësaj kohe. Mos i merrni gjërat si të mirëqena, edhe nëse nuk ka marrëdhënie në krizë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën Mërkuri është në opozitë. Kjo situatë astrologjike nuk ju lejon të bëni atë që dëshironi. Yjet ju këshillojnë të bëni durim. Megjithatë, kjo ditë është e bekuar nga Venusi, ndaj mund të takoni dikë të ri. Beqarët kanë mundësi të njohin njerëz të rinj. Diçka e veçantë ju pret në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën kjo është një periudhë rikuperimi. Hëna është një aspekt i favorshëm që ju shtyn t’i kushtoni më shumë vëmendje bashkëpunimeve dhe marrëveshjeve pozitive të biznesit. Në planin romantik, kjo është koha për t’u dalluar. Mos i merrni gjërat shumë seriozisht në orët e ardhshme. Në punë, mendoni mirë përpara se të merrni një vendim.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën disa konflikte do të zgjidhen me një shqetësim apo një keqkuptim nga e kaluara. Sqaroni pozicionin tuaj në ditët në vijim. Në punë mund të ndodhin ngjarje të paparashikuara, por është mirë që gjithçka të përballeni me optimizëm dhe qetësi. Në dashuri, takime të reja mund t’ju presin.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën mundësia për të vënë bast me veten në një kontekst të ri. Mund të jetë një zgjedhje fituese. Mos kini frikë të provoni gjëra të reja dhe përdorni iniciativën tuaj të shkëlqyer për të nisur një aventurë të re. E hëna mund të jetë një ditë e rëndësishme për jetën tuaj të dashurisë. Sa i përket punës, mund të keni një ide të mirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën ambiciet tuaja shpesh mbeten sekrete. Ju nuk dëshironi presion nga të tjerët. Tani po merrni rezultate inkurajuese, ndaj qëndroni në kurs. Së shpejti Venusi do të hyjë në shenjën tuaj të horoskopit dhe do t’ju udhëheqë për të parë nëse marrëdhëniet janë ende të gjalla. Në planin e punës, mund t’ju duhet ndihma e një kolegu ose një personi të besuar.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën dëshira për të menduar më konkretisht për të ardhmen rikthehet. Puna së shpejti do të zërë vendin e dytë dhe ju do të filloni të zhvilloni plane më të qëndrueshme jete të lidhura me emocionet tuaja. Muaji mars mund të sjellë lajme të mira për jetën tuaj të dashurisë. Do të përfitoni si në aspektin profesional ashtu edhe në atë emocional.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën durimi juaj do të vihet në provë. Dikush do të përpiqet të kërkojë shumë nga ju. Yjet ju këshillojnë të përdorni aftësinë tuaj dialektike për të rregulluar gjërat. Jeta e dashurisë është pozitive dhe pasionante, me dëshirën për të harruar një të kaluar të trazuar. Mundohuni të mos debatoni me kolegët e punës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën mund të keni një instinkt të mirë për të zgjidhur disa probleme. Nga ana tjetër, mund të jetë një fillim i qetë i ditës kur bëhet fjalë për marrëdhëniet romantike. Për sa i përket punës, gjatë kësaj periudhe mund të shfaqen disa probleme. Relaksohuni dhe shijoni pushimet tuaja të gushtit gjatë kësaj kohe.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën në dashuri ka rrezik të tregoheni shumë të ashpër me partnerin. Këshilla e yjeve është që këto ditë të relaksoheni pak më shumë dhe t’i besoni ndjenjat pa hezitim. Hëna sjell fat në këtë periudhë të vitit, ndaj nëse dikush është në krizë është koha të qetësohet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën fillimi i javës është paksa i vështirë për t’u përballur. Sidomos sepse bëheni të paduruar kur përballeni me probleme që nuk keni arritur t’i zgjidhni për një kohë të gjatë. Fati në dashuri është paksa i dobët. Ndërkohë në planin e punës do të duhet t’i mbani nën kontroll mosmarrëveshjet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën Neptuni përfaqëson elementin e fuqisë. Kjo ju lejon të zbuloni talentet tuaja. Do të arrini qëllimet e dëshiruara, si në dashuri ashtu edhe në punë. Këtë të martë mund të takoni një person të ri që do t’ju bëjë të harroni të kaluarën. Sa i përket punës, tani nuk është koha për t’u përmbajtur.