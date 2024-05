Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten kjo ditë maji do të nisë mbarë, me Hënën në një aspekt të mirë që do t’ju gëzojë dhe do t’ju bëjë të gjallë. Ky qiell, me Mërkurin në një pozicion të shkëlqyer, përfaqëson një burim të rëndësishëm për përpjekjen për të kuptuar se çfarë është e gabuar dhe si të ndërhyhet për të gjetur qetësinë e brendshme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten Hëna e re mund të jetë e rëndë, duke ju detyruar të mbani një qëndrim drastik dhe të qartë ndaj situatave ose njerëzve të lidhur me të kaluarën. Me Merkurin në shenjë duke nisur nga data 15 maj mund të shpresojmë në përmirësimin e disa çështjeve të punës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten Hëna në shenjën tuaj është një çlirim për ju, një shans për të parë të ardhmen me optimizëm dhe për t’u ndjerë më kreativ! Ka ardhur koha të fantazoni, të fluturoni me imagjinatën tuaj, të eksperimentoni dhe imagjinoni një realitet ndryshe nga ai që po përjetoni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten kushdo që është zhgënjyer nga një histori dashurie duhet të fillojë përsëri menjëherë. Të shtunën dhe të dielën Hëna do të jetë në aspekt të mirë për të lindurit e kësaj shenje dhe do t’ju lejojë të përjetoni emocione të bukura nga pikëpamja sentimentale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten më në fund po vjen një ditë e qetë pas 48 orësh të rënda dhe të turbullta, ju duhet vërtet të relaksoheni! Ju pret një pjesë e dytë shumë e vështirë e 2024-ës, me disa sfida për t’i kapërcyer të cilat megjithatë (nëse qëndroni të vëmendshëm dhe të përqendruar) do t’i sjellni në shtëpi në mënyrë triumfuese.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten ka shumë kaos për shijet tuaja. Vazhdoni me projektet tuaja dhe shpikni diçka të re për të ardhmen, nuk dini të bëni asgjë dhe kjo është sigurisht një gjë e mirë… por edhe rregulloni disa situata kaotike që ju mërzitin.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Hëna e favorshme të paktën deri të premten. Qiell argëtues dhe pozitiv në lidhje me takimet dhe marrëdhëniet me të tjerët. Dilni përpara dhe shfrytëzoni sa më shumë 48 orët e ardhshme, si për të qenë me njerëzit që preferoni, ashtu edhe për të menduar qartë për të ardhmen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten synoni për një fundjavë që premton të jetë interesante dhe pozitive, por e rëndësishme do të jetë të mbani veten larg polemikave dhe të jeni të kujdesshëm si me partnerin ashtu edhe me familja jote. Janë bërë disa kritika ndaj jush, nuk i keni pranuar, ose gjithçka duket paksa e ekzagjeruar.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten rreth jush ka pak konfuzion, ndoshta disa probleme të vogla për të zgjidhur dhe tensioni ka filluar të rritet. Përpiquni të menaxhoni gjithçka me qetësi dhe mbi të gjitha me mençuri. Fundjavën e ardhshme kushtojini relaksit. Deri në fund të majit do të duhet të japim një përgjigje në lidhje me diçka.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten jeni plot kreativitet, forcë, kokëfortësi dhe optimizëm këto ditë, të gjitha karakteristikat që do t’ju çojnë larg një periudhë disi të shkëputur. Me siguri do të mbërrini të rraskapitur deri të premten, por me vetëdijen dhe kënaqësinë se keni rregulluar gjëra të ndryshme dhe keni lëvizur në mënyrën më të mirë të mundshme!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten zhyt veten në një ditë rikuperimi total, veçanërisht për ata që kanë qëndruar të palëvizshëm për një kohë të gjatë. Kjo fundjavë do të ndihmojë në çdo kuptim, veçanërisht nëse duhet të paraqisni ankesa në dashuri ose të shkundni një marrëdhënie.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten jeni mjaft të acaruar këto ditë, është më mirë të shtyni çdo krahasim apo polemikë të pashmangshme për të shtunën dhe të dielën. Yjet do t’i shpërblejnë çiftet që duan të ndërtojnë diçka për të ardhmen.