Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar i PD-së mendon se duhet të bëjnë hapa pas edhe Berisha edhe Basha. Basha është shprehur i gatshëm për zgjidhje, ndërsa pritet dhe vendimi i Berishës.

Është propozuar ngritja e një grupi të përbashkët për bashkimin e partisë. Ka propozime të ndryshme se kur duhet të organizohen zgjedhjet me fokus rindërtimin e besimit dhe bashkimin e demokratëve. Këto propozime do të diskutohen edhe me kolegjin e kryetarëve, kryesinë dhe Këshillin Kombëtar, për të marrë dhe mendimin e tyre.

Deputeti Enkelejd Alibeaj, ka deklaruar se tre janë konkluzionet: një hap pas i zotit Basha e zotit Berisha, grup i përbashkët punë, zgjedhjet me qëllim rindërtimin e besimit pas bashkimit të Partisë.