Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten do jetë dita do të nisë me disa dyshime në dashuri. Për sa i përket punës, ju keni filluar të ndiheni pak të lodhur, përpiquni t’i bëni gjërat me qetësi dhe më mençuri.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten dita do të jetë e kënaqshme nga pikëpamja e ndjenjave! Për sa i përket punës, disa projekte do të nisin me lëvizje të ngadalta, do t’ju duhet të kompensoni sa më shpejt kohën e humbur.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten jeni të fortë në dashuri këto ditë dhe me Hënën e favorshme do të jeni edhe më shumë. Vazhdoni kështu, me besim dhe guxim. Për sa i përket punës, disa lajme të mira vijnë, bëhuni gati për të vepruar. Për të bërë lëvizjet tuaja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten dita fton maturi në dashuri dhe ndjenja në përgjithësi. Për sa i përket punës, gjërat e reja janë të mirëseardhura, por bëni kujdes t’i menaxhoni siç duhet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten nëse keni diçka për t’i thënë partnerit tuaj, veproni në orët në vijim, por me takt dhe qetësi. Për sa i përket punës, ju jeni në një fazë rikuperimi, por duhet të rishikoni llogaritë ose diçka nuk ju shkoi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten nëse partneri juaj nuk ju dëgjon, së shpejti mund të zemëroheni. Mundohuni të qëndroni të qetë. Mbani larg nervozizmin tuaj edhe nëse nuk do të jetë e lehtë. Për sa i përket punës, ka njëfarë intolerance, periudha e sapo kaluar ka qenë e lodhshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten gjërat do të përmirësohen, veçanërisht për çiftet afatgjatë. Për sa i përket punës, ka mundësi që të ketë polemika me shefat dhe mbikëqyrësit. Mundohuni të qëndroni të qetë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten dy ditët në vijim do të jenë shumë interesante në dashuri, jini të hapur dhe gati për të vepruar. Për sa i përket punës, së shpejti do të mund të nënshkruhet një marrëveshje e rëndësishme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten në dashuri vitaliteti po rritet, shfrytëzojeni për të surprizuar partnerin. Për sa i përket punës, zgjidhjet do të jenë të mundshme. Jepni hapësirë ​​projekteve të reja, ideve të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten për zemrën priten emocione të bukura falë aspektit të mirë të Hënës. Për sa i përket punës, keni energji të mirë dhe jeni të mirë për ta drejtuar atë në projekte konstruktive.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten në dashuri Hëna në shenjën tuaj do t’ju bëjë të dukeni më të qartë dhe më të vendosur se zakonisht në sytë e partnerit tuaj. Për sa i përket punës, nëse duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, mos u vononi. Hidheni veten në të ardhmen me besim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten nëse kohët e fundit ka pasur probleme në dashuri, tani do të jetë e mundur të rikuperoni terrenin e humbur. Për sa i përket punës, keni intuitë fituese, por përpiquni të qëndroni larg komplikimeve. Shmangni problemet e panevojshme.