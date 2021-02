Sot eshte dita e dyte e vaksinimit ne qytetin e Shkodres.

Gazetarja e Star Plus Nereida Vitoja ben me dije se mjeke dhe infermiere po qendrojne ne radhe per te bere vaksinen ne ambjentet e Pallatit te Sportit “Qazim Dervishi”.

Kujtojme se procesi i vaksinimit per bluzat e bardha dhe shtepite e te moshuarve ne Shkoder, nisi diten e djeshme ku ishte i pranishem edhe Kryeministri Rama dhe Ministrja e Shendetesise Ogerta Manastirliu.