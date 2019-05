Shkolla e mesme profesionale kombëtare “Ndre Mjeda” në Bushat ka hapur dyert për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme profesionale të Shkodrës të cilët kanë pasur mundësinë të njihen pikërisht me atë cfarë ofron ajo e cila ka statusin kombëtar. Dita e dyerve të hapura është një aktivitet i cili tashmë është kthyer në traditë për këtë shkollë.

Drejtori i saj Ruzhdi Kapedani ka folur për atë cfarë ofron kjo për brezin e ri kjo shkollë si një nga mundësitë më të mira të të rinjve për të përqafuar arsimin profesional

Ne kete dite synohej promovimi i kesaj shkolle me qellim perthithjen e sa me shume nxenesve te klasave te nenta drejt arsimit profesional.Aktualisht ne shkollen profesionale “Ndre Mjeda” marrin dije mbi 200 nxenes ne 4 drejtimet : veterinari, teknologji ushqimore, bujqesi dhe ekonomi bujqesore, dege keto per te cilat tregu i sotem ka nevoje per teknike dhe specialiste.

“DITA E HAPUR” NË SHKOLLËN PROFESIONALE “NDRE MJEDA”