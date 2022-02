Sot është dita e katërt e luftës në Ukrainë, që kur forcat ushtarake ruse hynë në vend me tanke e armë. Pushtimi rus i Ukrainës po përshkallëzohet, me Moskën që ka nisur sulme të përgjithshme për të pushtuar Kievin , në një kohë kur numri tragjik deri tani përfshin dhjetëra viktima civile. Sot në mëngjes, trupat ruse hynë në Kharkov, ku po zhvillohen beteja në rrugë dhe shkëmbime zjarri. Autoritetet në qytetin verilindor të Ukrainës, i dyti më i madhi i vendit, njoftuan sot një “infiltrim” të ushtrisë në qendër të qytetit.

“Kishte një hyrje të automjeteve të lehta të armikut rus në qytetin e Kharkovit, duke përfshirë edhe pjesën qendrore”, tha në Twitter një zyrtar lokal, Oleg Shinegubov, i cili tha se luftimet po vazhdojnë, ndërsa u bëri thirrje rreth 1.4 milionë banorëve që të mos të largohen nga shtëpitë e tyre. Nata ishte makth në të gjithë vendin, ndërsa forcat ruse goditën në të gjithë frontin. Ushtria ruse njoftoi sot se kishte rrethuar dy qytete të mëdha në Ukrainën jugore, Kherson dhe Berdyansk, në ditën e katërt të pushtimit të vendit.

“Në 24 orët e fundit, forcat e armatosura ruse kanë mbyllur plotësisht qytetet Kherson dhe Berdyask”, të cilat kanë një popullsi prej 290,000 dhe 110,000 banorësh përkatësisht, tha Ministria e Mbrojtjes ruse, duke cituar TASS.

Pas rreth 24 orësh operacionesh “të moderuara”, (nga e premtja mbrëma deri në mesditë të së shtunës) ose për shkak të një qëndrimi pritjeje të preferuar nga Moska, duke vlerësuar se presidenti ukrainas Zelensky do të largohet , ose për shkak të rezistencës së bërë nga ukrainasi. forcat, kryesisht të milicisë së vendit, sulmet filluan sërish me intensitet të madh, si me bombardimet në lindje, ashtu edhe me operacionet kryesisht në Kiev dhe Kharkov. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Kanadaja kanë bllokuar bankat ruse nga transaksionet ndërbankare SWIFT , ndërsa Gjermania ka lejuar dërgesat e armëve në Ukrainë për të forcuar forcat ushtarake që po i rezistojnë pushtimit rus. Shumë vlerësojnë se e diela do të jetë dita më kritike e luftës, pasi kanë përfunduar 96 orët nga fillimi i pushtimit, një afat kohor i vlerësuar fillimisht nga amerikanët, brenda të cilit Putin do të kishte arritur qëllimet e ofensivës ushtarake kundër Ukrainës.