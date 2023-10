Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën kjo ditë është e përkryer për t’i shfrytëzuar ndjenjat, ndaj përpiquni të bëni diçka të këndshme me partnerin tuaj. Në punë, nëse ka pasur ndonjë problem, ai mund të zgjidhet. Do të arrini të merrni një kënaqësi të madhe, mjafton të keni pak durim.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën në dashuri përpiquni t’i përballoni problemet me shumë qetësi dhe në punë shijoni këtë moment suksesi. Përveshni mëngët. Gërmoni më thellë në gjërat që ju interesojnë vërtet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën dashuria vazhdon në të mirën e saj, veçanërisht nëse keni të bëni me dikë nga Dashi dhe Luani. Në punë, ka ardhur koha për t’u zënë duke kompensuar terrenin e humbur. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën hëna nuk ju ndihmon në dashuri dhe sjell disa momente vështirësie. Në punë jo gjithçka po shkon në mënyrën më të mirë por nuk duhet të dekurajoheni. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën me këtë hënë të bukur drita jeshile për emocionet. Ka pasur disa momente shqetësimi në punë por me përpjekjet e duhura do të arrini të rikuperoni gjithçka.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën, keni shumë nevojë për qetësi në dashuri dhe në punë përpiquni të jeni më bashkëpunues me kolegët. Në fakt, ndonjëherë ju dëshironi shumë për të bërë gjërat tuaja dhe rrezikoni të bëni gabime serioze.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën ka pak konfuzion në dashuri, por ju duhet të bëni një zgjedhje. Në punë gjithçka shkon mirë, veçanërisht nëse punoni si ekip. Do të shihni që gjithçka do të jetë shumë mirë, por do të duhet të jeni në gjendje të merrni kënaqësi të madhe dhe të punoni si ekip.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën në dashuri çdo gjë po shkon mirë dhe në punë është një moment i madh suksesi, vazhdo kështu. Ju do të jeni në gjendje të merrni kënaqësi të madhe në çdo fushë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën një fazë e bukur rikuperimi po vjen pas ditëve që ishin paksa të rënda për shkak të çështjeve të zemrës. Në punë, vazhdoni të punoni dhe së shpejti do të merrni një njohje të mirë për përpjekjet tuaja. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën çiftet që kanë pësuar një moment krize më në fund do të mund të rikuperohen dhe në punë do të punojnë fort për të ndryshuar situatën tuaj, e cila prej disa kohësh nuk është e kënaqshme. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të merrni kënaqësi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën nëse keni përjetuar momente tensioni në çift do të arrini të rikuperoheni. Në punë është më mirë të mos bini pas provokimeve të të tjerëve.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën nëse ka diçka që nuk ju bën të ndiheni mirë në çift, flisni për këtë me partnerin tuaj. Në punë, promovimi është afër. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë dhe do të arrini të merrni një kënaqësi të madhe.