Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën po hyni në një javë të komplikuar nga pikëpamja sentimentale. Ju ende keni dyshime për historinë që po jetoni sepse nuk shihni ndonjë rezultat në të ardhmen. Për sa i përket punës, do të merrni një lajm të mirë. Java e punës do vijojë me ulje-ngritje.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën do ju presin orë veçanërisht plot ngjarje. Më shumë se orë ditët që vijnë. Të paktën deri të enjten do të ketë kërcime. Megjithatë, përpiquni të mbani nën kontroll stresin dhe mos derdhni frikën dhe neurozat tuaja mbi partnerin tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën do të jetë një ditë shumë pozitive sidomos në dashuri pasi Afërdita do të jetë në anën tuaj. Çiftet do përjetojnë një erë të pazakontë pasioni. Puna do t’ju japë kënaqësi të madhe.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën në orët e ardhshme do të keni yjet në krah. Në dashuri dhe në punë mund të vijnë disa lajme të vogla, sidomos në mesjavë. Bëhuni gati për t’i pritur me një buzëqeshje.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën komplikimet në dashuri po theksohen për shkak të një Hëne që nuk premton. Mundohuni të shmangni tema të pakëndshme me partnerin tuaj. Pse të filloni diskutime të pakëndshme, shpesh të pakuptimta?

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën do të jetë një javë e mirë për ju dhe për të gjithë. Yjet do jenë pozitivë dhe mund t’i shfrytëzoni sa më mirë. Për sa i përket punës, angazhimi juaj po jep fryte.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën nuk jeni ende të sigurt se e dini se çfarë kërkoni në dashuri, por sigurisht që keni nevojë të përjetoni ndjesi më të freskëta dhe më intriguese. Ka ardhur koha të filloni të planifikoni disa udhëtime interesante me ose pa partnerë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Edhe dhe këtë javë lidhja e dashurisë duhet të rikuperohet nga një periudhë vështirësie. Do jeni shumë të zënë me angazhimet tuaja por në të njëjtën kohë do duhet të përpiqeni të mos e neglizhoni shumë partnerin.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në orët e ardhshme Marsi tranzit do të ndikojë në disponimin tuaj dhe kjo do t’ju sigurojë që ditët e ardhshme t’i përballoni me një ton shumë të lartë dhe optimist. Kushtojini vëmendje një mashtrimi të vogël nga një person që e njihni mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën shumë prej jush do të mërziten nga ata që ju mbushin me iluzione të rreme, por, për fat, jo gjithmonë u kushtoni shumë rëndësi fjalëve të tyre. Mundohuni të kaloni një javë të qetë edhe në dashuri dhe në punë. Mjaft polemika, bëni paqe.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën ju presin disa ditë shumë të gjalla dhe disa ditë të ndrydhura. Shkurtimisht ulje-ngritjet. Humori juaj do të luajë një rol themelor në marrëdhëniet, si ato romantike ashtu edhe ato të punës apo miqësisë. Mbani nën kontroll ankthet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën gjatë javës që do të fillojë do t’ju duhet të kaloni pak kohë të lirë për të kaluar disa orë në shoqërinë e njerëzve tuaj të dashur. Mundohuni gjithashtu të gjeni kohë për partnerin tuaj.