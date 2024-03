Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ka ardhur koha për të thënë gjënë e duhur në kohën e duhur, është e rëndësishme të merrni një vendim që mund të ndryshojë këtë fazë të jetës tuaj. Në fushën profesionale mëngjesi do jetë më fitimprurës se pasditja, përfitoni nga rasti për të bërë disa hapa përpara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kjo ditë do të jetë e rëndësishme për ju, sepse do të keni mundësinë të sqaroni disa gjëra që ishin të rëndësishme për ju në dashuri, marrëdhëniet tuaja në çift përjetojnë ngritje dhe zhvillim. Rëniet dhe nuk mund të duroni më, keni nevojë për ekuilibër dhe hapi i parë është të flisni për atë që nuk funksionon me partnerin tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën ndjenjat janë në kulmin e tyre, historia e dashurisë që po përjetoni nuk funksionon më si dikur, ndoshta për shkak të disa gjërave të vogla që i keni anashkaluar. Të gjithë çiftet që kanë kaluar një krizë në të kaluarën do të duhet të gjejnë guximin të përballen me demonët e marrëdhënies së tyre. Në fushën profesionale, kufizoni veten në atë që është thelbësore.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju duhet të sqaroni sa më shpejt një situatë të paqartë, veçanërisht në dashuri, vendosni dhe mos e shtyni më. Nuk ka kuptim të zvarriten disa çështje pafundësisht. Kjo vlen edhe në fushën profesionale, duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme, sidomos nëse keni një rol përgjegjësie.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën më në fund do të arrini të zgjidhni disa probleme dashurie, yjet janë në favorin tuaj dhe ju shtyjnë në krahët e partnerit tuaj, ndaj lini mënjanë shaminë. Është e rëndësishme për ju që të keni mbështetjen e njerëzve që ju duan edhe nëse nuk e tregoni atë. Në fushën profesionale problemet po zgjidhen.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën duhet të shikoni brenda vetes përpara se të bëni një gjest të madh dashurie. Është e rëndësishme të vlerësoni të gjitha të mirat dhe të këqijat, por mbi të gjitha të njihni veten mirë përpara se të veproni. Kjo vlen edhe në nivel profesional. Mos nxitoni në pranimin e një propozimi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën horoskopi tregon njëfarë pasigurie në dashuri, ju duhet të ktheheni në tokë në vend që të notoni në qiellin e fantazisë. Vlerësoni me kujdes marrëdhënien në çift, nëse një lidhje tani ka marrë fund, është më mirë ta përfundoni atë përgjithmonë. Duhet të zgjidhni edhe disa probleme në fushën profesionale.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën një ditë pozitive po vjen për ndjenjat tuaja, kujdes për kalimin e Mërkurit që favorizon njohjet e reja. Prandaj, nëse ka dikë që ju pëlqen, mos kini frikë të deklaroheni. Në punë, guxoni më shumë dhe rrezikoni më shumë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në këtë periudhë ju jeni duke përjetuar një tension në jetën tuaj në çift, mund të lindin probleme edhe në aspektin juridik dhe ekonomik, ka dikë që ka një vrimë në duart e tij në familje. Prandaj përpiquni të kurseni sa më shumë që të jetë e mundur nëse nuk dëshironi që portofoli juaj të qajë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën do të jetë një ditë rikuperimi në dashuri, Hëna është gati të hyjë në shenjën tuaj dhe do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhje të rëndësishme. Edhe në fushën profesionale do të keni përgjigjet që prisnit. Mund të vazhdoni me projekte të reja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Jeni nën presion gjatë kësaj periudhe, por kjo situatë vazhdon prej disa kohësh. Së shpejti do të dilni nga ky lak i bezdisshëm dhe rezultatet e puna juaj e vështirë do të arrijë. Herët a vonë, në fakt, frytet e sakrificave të bëra korren gjithmonë. Vetëm kini pak më shumë durim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën do të jeni nervoz dhe të acaruar, faji është për të gjithë dashurinë dhe gjithashtu familjen që shkakton probleme dhe konflikte. Edhe në punë duhet të shmangni debatet. Mundohuni të qëndroni të qetë nëse nuk doni të debatoni me të gjithë dhe të prishni marrëdhënie të rëndësishme.