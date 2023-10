Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten kjo ditë për dashurinë do të jetë më e mirë pasdite sesa në mëngjes. Në punë, megjithatë, është momenti i duhur për të bërë zgjedhje të rëndësishme. Ndoshta mund të jetë koha e duhur për të bërë kërkesa, për të marrë një rritje page ose një promovim.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten do jetë mëngjesi i kësaj ditë paksa i dobët nga pikëpamja sentimentale, duhet pak durim. Në punë dikush mund të ju dalë kundër jush për çdo gjë rreth jush.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten në dashuri nuk duhet të shikoni kurrë mbi supe, mendoni për të tashmen. Nuk mungojnë problemet, por gjithçka do të zgjidhet në drejtimin e duhur. Në punë do ketë mundësi për të bërë kërkesa.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten kjo është një ditë shumë e bukur për dashurinë ku janë bërë hapa gjigantë. Bëni një pushim në punë dhe vepro shumë ngadalë dhe më mend në kokë. Përveshni mëngët, gjithçka do të jetë mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten mëngjesi i kësaj ditë të sheh pak të lodhur pas ditësh polemikash në dashuri. Në punë ka gjithmonë ndonjë problem të ri për të zgjidhur, por një nga aftësitë tuaja të mëdha është këmbëngulja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten dita është shumë e bukur për dashurinë. Në punë mund të lini të mbizotërojë anën tuaj argumentuese, bëni kujdes. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten kjo pjesë e fundit e ditës është e këndshme për t’u sqaruar me partnerin tuaj. Përdorni gjithmonë diplomacinë në punë. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë së shpejti, por duhet të jeni në gjendje të merrni pak kënaqësi dhe të përveshni mëngët.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten kjo ditë nëse keni disa kohë që jeni beqarë do të keni mundësinë të përjetoni një emocion të ri. Në punë, nëse doni ndryshime, lëvizni tani dhe do shkojnë gjërat shumë mirë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten në dashuri do të duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme dhe në punë do të keni mundësi të shkëlqeni, si zakonisht. Ju dëshironi të përfitoni sa më shumë nga kjo, por ndonjëherë është e nevojshme të gjeni ndërmjetësim nëse nuk doni të debatoni me ata që ju rrethojnë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten kjo është koha e duhur për ta përjetuar dashurinë pa kujdes. Në punë gjërat dalëngadalë do përmirësohen. Jo çdo gjë shkon sipas planit, por do të bëhet më mirë edhe para se dikush t’ju trokasë në derë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten në dashuri është më mirë të shtyni vendimet e rëndësishme për një ditë tjetër. Në punë do vini në pah disa bashkëpunime dhe diskutime për të pasur sukses.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten nëse keni qenë në një lidhje plot probleme, vazhdo dhe kërko diku tjetër. Në punë gjithçka po shkon mirë. Keni perspektiva të shkëlqyera dhe besim në çdo fushë.