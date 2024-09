Një ditë me parë ekipi ligjor i Ervin Salianji ka dorëzuar një kërkesë në Gjykatën e Tiranës duke kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit te Gjykatës së Apelit për shkak të pasojave shumë të rënda që sipas tyre sjell për deputetin siç është ndërprerja e mandatit aktual dhe pamundësia e kandidimit në zgjedhjet parlamentare të 2025.

Paralelisht me këtë kërkesë, avokatët kanë përgatitur edhe shkresën për pezullim për Gjykatën e Lartë, e cila do të dorëzohet së bashku me rekursin sapo të zbardhet vendimi i arsyetuar i Gjykatës së Apelit.

Gjykata e Apelit të Tiranës, vendosi të lërë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe të dënohet me 1 vit burg për veprën kallëzim i rremë.