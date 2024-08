Një person i maskuar dhe i veshur me të bardha ka djegur me benzinë automjetin e shtetasit Gjon Marashi, 49 vjeç, punonjës i shërbimeve publike në bashkinë Vau Dejës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1:29 të 21 gushtit teksa në vendngjarje mbërritën forcat zjarrëfikëse duke bërë shuarjen e flakëve dhe policia e cila nisi hetimet.

Punonjësi i bashkisë, dyshon se kjo ngjarje lidhet me punën e tij për vaditjen e tokave me ujë në fshatrat e Vau Dejësit. Marashi thotë se nuk ka patur kërcënime direkte por herë pas here janë zhvilluar debate të ndryshme lidhur me vaditjen nga banorët atje.

Marashi thotë se ndjehet i frikësuar tashmë dhe i bën apel shtetit që ta zbardh sa më parë këtë ngjarje.

Menjëherë pas djegies së makinës të familjes Marashi që ndodhej e parkuar në oborrin e shtëpisë njëkatëshe në fshatin Pistull të Vau Dejësit, autori u largua me shpejtësi duke mos lënë gjurmë. Policia është duke punuar për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje dhe identifikimin e autorit të dyshuar.