Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Do të jetë e këndshme në disa mënyra, por edhe shqetësuese në të tjera. Situatat mund t’i ndiqni nga larg, ndërkohë që jeni mënjanë, pak vetëm për t’u fikur dhe për t’u çlodhur. Jeni të lidhur me jetën në punë, energjia juaj ju shtyn drejt dialogut.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën në këto orë keni liri të pakufizuar veprimi. Ekonomikisht gjërat po duken më mirë dhe mund të hiqni qafe gjithçka që e konsideroni si barrë. Jeta juaj private do të ketë miratimin e yjeve, karizma juaj do të frymëzojë edhe të tjerët. Ju pret një ditë e mrekullueshme argëtimi ku do të jeni ylli.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ditë me fat, ju keni një projekt në duar dhe ju vetëm duhet të këmbëngulni për ta përfunduar me sukses. Duhet të përpiqeni të çlironi disa tensione nervore. Flisni lirshëm për ndjenjat tuaja, mos mbani asgjë brenda.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Disa prej jush mund të përballen me një udhëtim çlirues gjatë orëve të ardhshme. Të tjerët mund të përjetojnë vonesa në udhëtim ose probleme për shkak të sëmundjes së tyre. Ju mund të besoni se po plotësoni nevojat e partnerit tuaj vetëm për të kuptuar se nevojitet më shumë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën duhet të mësoni të menaxhoni një ditë që nuk është tamam pozitive. Kushtojini vëmendje llogarive, çështjeve ligjore, sigurimeve, pasurive të paluajtshme ose trashëgimisë. Një problem do të prekë të paktën një fushë të jetës tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Nëse ndiheni të pavarur, do të zbuloni se nuk është gjë e keqe të bashkëpunoni, përkundrazi mund t’ju japë kënaqësi. Do të frymëzoheni nga disa ide të papritura. Situata delikate në dashuri, partneri do ju përballë me frikën tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë orëve të ardhshme nuk do t’ju mungojë energjia dhe pasioni që do t’ju sjellë produktivitet të mirë në punë dhe në jetë në përgjithësi. Sidoqoftë, kini parasysh, do të ketë sfida për t’u kapërcyer. Ju keni një tendencë për të monitoruar dhe parashikuar sjelljen e të tjerëve, por këtë herë mund të gaboni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën sigurisht që nuk ju mungon humori, dëshironi të argëtoheni me fëmijët apo në çdo rast në takime shoqërore. Do bëheni më të vetëdijshëm për dallimet që keni me partnerin, kjo është një gjë e mirë sepse ju ndihmon ta kuptoni më mirë personin tjetër dhe do të mësoni mënyrën më të mirë të sjelljes.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Gjatë orëve të ardhshme të këtij fundi maji do të keni mundësinë të njiheni më mirë me veten. Do të jeni në gjendje të vëzhgoni reagimet tuaja në situata të ndryshme dhe do të jeni në gjendje të vini re, se edhe kur ndiheni të lodhur, shumica e gjërave duken pa probleme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Së shpejti do të dëshironi të flisni për mendimet dhe ndjenjat tuaja me njerëzit e tjerë, kështu që do të siguroheni që të gjithë të jenë plotësisht të sinqertë kur komunikojnë me ju. Do bëni mirë të pushoni dhe të shijoni jetën, por mos harroni pse e bëni këtë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Kjo e martë ju duhet të dilni nga turma, por mos i largoni njerëzit me një qëndrim tepër agresiv. Ju presin njohje të reja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në këtë ditë në fund të majit do të keni shumë energji për të punuar dhe me siguri do të merrni një pozicion drejtues. Ju mund të përfitoni nga kjo mundësi për të larguar shqetësimet tuaja dhe për të përfituar sa më shumë nga jeta.