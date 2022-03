Ministri i Jashtëm rus, Serghei Lavrov, në një konferencë shtypi nga Kremlini, ka thënë se do të gjendet një zgjidhje për situatën në Ukrainë, duke shtuar se dy delegacionet do të ulen sërish sot e do të bisedojnë.

“Do të gjendet një zgjidhje në Ukrainë. Delegacionet do të mblidhen e do të bisedojmë”, tha Lavrov.

Ai sulmoi më tej në deklaratat e tij SHBA-në. Lavrov tha se SHBA e dominon Evropën ashtu si Napoleoni apo Hitleri në kohën e tyre.

“Uashingtoni dominon Evropën ashtu si Napoleoni apo Hitleri në kohën e tyre. Histeria do të zhduket dhe Perëndimi do të dalë prej saj”, tha shefi i diplomacisë ruse.