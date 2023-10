Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën nuk do të jetë një ditë e mirë. Orët e ardhshme në fakt do të jenë plot nervozizëm për ju. Kushtojini vëmendje fjalëve tuaja për të shmangur diskutimet e panevojshme. Ka ende shqetësime dhe që ju shkaktojnë tension.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën gjatë kësaj fundjave mund të ketë disa emocione për të përjetuar, por janë gjithmonë Dielli, Venusi dhe Mërkuri në kundërshtim, të cilat mund t’ju krijojnë probleme në dashuri dhe në marrëdhëniet ndërpersonale.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën dita do të jetë padyshim më e mirë se ato që sapo keni përjetuar dhe gjatë orëve në vijim mund të zgjidhni edhe një problem që lindi rreth mesjavës.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën do të jetë një ditë e qetë për ju. Ndiheni të humbur dhe keni nevojë për dikë që t’i besoni, t’i tregoni shqetësimet tuaja dhe të kërkoni këshilla. Kujdes mos debatoni brenda familjes.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën ju pret një fundjavë pozitive në të cilën mund të përjetoni disa emocione të bukura që do t’ju bëjnë të ndiheni mirë. Shijoni momentin dhe mbushni bateritë për javën e ardhshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën u pret një ditë plot dashuri, sidomos për beqarët që mund të njohin dikë. Ndoshta një miqësi mund të kthehet edhe në diçka më shumë. Shikoni përreth jush.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën orët e ardhshme Hëna do t’ju bëjë të përjetoni emocione të reja në dashuri. Kjo vlen edhe nëse po mendoni për një person nga e kaluara. Mund të përpiqeni të afroheni më shumë këtë fundjavë. Favorizohen edhe beqarët, përpiquni të dilni më shumë, Afërdita do ju japë dorën.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën një fundjavë pozitive dhe e rëndësishme. Krahasuar me disa muaj më parë, situata ka ndryshuar për mirë dhe do të përmirësohet edhe më shumë në javët në vijim, falë edhe mënyrës tuaj të ndryshme të përballimit të situatave.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën do të jetë një ditë rikuperimi për ju, veçanërisht përsa i përket ndjenjave. Përkushtojuni më shumë dashurisë. Ka ardhur koha për të rizbuluar pasionin. Dashuria do jetë edhe më e mirë muajin e ardhshëm falë ndikimit pozitiv të Venusit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën do të jetë një ditë disi e qetë për ju, në të cilën do ta lini veten të rrëmbyer nga nostalgjia dhe problemet që kanë origjinën në të kaluarën. Në dashuri, mos gërmoni të kaluarën apo krizat e vjetra.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën ju pret një fundjavë pozitive në të cilën krijimtaria juaj do të mbretërojë dhe do t’ju bëjë të bëni gjëra të pazakonta dhe argëtuese. Kujdes me marrëdhëniet ndërpersonale, qëndrimi juaj nuk kuptohet gjithmonë dhe mund të lindin keqkuptime dhe diskutime.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën përpiquni të qartësoni zemrën tuaj, për të kuptuar më mirë se çfarë doni të bëni me historinë që po jetoni. Megjithatë, të gjitha marrëdhëniet ndërpersonale do të lehtësohen nga ndikimet pozitive të planetëve.