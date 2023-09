Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën ju keni një rrugë të gjatë për të bërë si në dashuri ashtu edhe në punë. Fati duket se po ju mbështet dhe energjia juaj është në kulmin e saj. Pak ulje-ngritje për shëndetin, por mos u shqetësoni. Kushtojini më shumë vëmendje financave.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën jeta nuk po ju buzëqesh veçanërisht në këtë fazë. Fati nuk është në anën tuaj. Për sa i përket punës, situata nuk është e lehtë, rruga është e përpjetë. Në dashuri, rezistenca juaj luan një rol themelor, i cili tani po testohet nga disa sharrë emocionale.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën, ka turbulenca në qiellin tuaj, aftësia juaj për t’u përshtatur me të gjitha situatat do të vihet në provë gjatë orëve të ardhshme. Disa pengesa parashikohen nga pikëpamja ekonomike. Mos harroni se gjithmonë mund të përdorni mençurinë tuaj për të lundruar pa u zhytur në vështirësi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën përputhshmëria juaj me të tjerët është e lartë në këtë periudhë të vitit. Mund të keni disa probleme, por do të mbështeteni nga ekuilibri juaj i brendshëm. Po, disa pasiguri në dashuri janë të mundshme, por nuk do të ketë probleme të mëdha.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën nga pikëpamja sentimentale ky fillim jave nuk do të jetë aspak i lehtë. Ndoshta është koha të ndaleni dhe të reflektoni për një kohë, veçanërisht nëse gjërat nuk kanë shkuar mirë me partnerin tuaj për një kohë të gjatë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën java do të fillojë në emër të humorit të keq dhe keqkuptimeve, veçanërisht kur bëhet fjalë për dashurinë. Ndoshta duhet të përpiqeni të mos hyni në konflikt me partnerin tuaj për asgjë. Mundohuni të përdorni më shumë diplomacinë, duke shmangur gjithmonë dëshirën me çdo kusht të keni të drejtë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën përputhshmëria juaj me të tjerët duket se është në kulmin e saj në këtë periudhë të vitit. Ju duhet të përfitoni nga kjo fazë e favorshme për marrëdhëniet shoqërore për të zgjeruar rrethin tuaj të miqësisë dhe për të takuar njerëz të rinj. Aftësitë tuaja komunikuese nuk do të jenë më të mira në këto ditë të para të shtatorit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën fati ju ndihmon falë një tabloje shumë të favorshme astrale. Fati i zonjës duket se preferon shenjën tuaj në fillim të shtatorit. Mundohuni të jeni më sipërmarrës dhe shfrytëzoni mundësinë për të investuar në projekte të reja dhe për të bërë diçka të re për të rritur të ardhurat tuaja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën fati ju puth si në fushën profesionale ashtu edhe në dashuri. E gjithë kjo ju sjell adrenalinë të madhe, por për këtë nuk duhet të neglizhoni shëndetin tuaj. Jeni pak të nënshtruar në aftësitë tuaja sociale, duhet të jeni të duruar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të dashur martën përputhshmëria juaj me të tjerët po rritet, përpiquni të lidheni me ata që ju rrethojnë. Përshtatshmëria juaj është e nivelit të lartë, siç është edhe lidershipi juaj. Këto janë pika të forta për t’u shfrytëzuar. Kishte disa ndalesa, por tani fati është kthyer në anën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën gjatë orëve në vijim mund të merrni surpriza të mirëpritura në vendin e punës. Dashuria kalon nëpër ulje-ngritje, nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Kujdesuni për shëndetin tuaj, kontrolloni dhe mos e neglizhoni. Financa të qëndrueshme, por një sy i ngushtë nuk dëmton.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën ju jeni të talentuar me përshtatshmëri të jashtëzakonshme në të gjitha situatat. Përputhshmëria juaj me të tjerët është gjithashtu e lartë, por ju duhet të mprehni komunikimin tuaj. Shenja pozitive në punë dhe financa.