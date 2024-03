Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në këtë ditë vjen pak nervozizëm. Është një periudhë në të cilën ndiheni të bllokuar si nga pikëpamja sentimentale ashtu edhe nga ana e punës, por mos e hidhni poshtë. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses. Thjesht duhet të besoni më shumë në veten tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën në këtë të ditë shijoni pak relaksim me të dashurin tuaj sepse keni nevojë për të. Në punë është një kohë e mirë për t’u përfshirë dhe për të bërë plane për të ardhmen.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën ka ardhur koha të qartësoni sadopak zemrën tuaj dhe nëse ka diçka që nuk shkon në dashuri, flisni. Në punë, kushtojini vëmendje sferës ekonomike. Kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani portofoli juaj po qan.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën jo gjithçka po shkon ashtu siç do të doje në dashuri, por përpiqu të kuptosh se për kë rreh vërtet zemra jote. Në punë dëshira për të bërë është e madhe dhe suksesi është vërtet afër. Përveshni mëngët dhe nuk do të ketë probleme apo zhgënjime.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën do shijojeni këtë ditë për të rimbushur bateritë tuaja emocionale së bashku me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, gjithçka po shkon mirë por kujdes mos e teproni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën ki kujdes sepse kjo ditë hëne e kundërt sjell disa probleme në dashuri. Mund të përfundoni duke debatuar pa nevojë me partnerin tuaj dhe më pas të pendoheni. Për sa i përket punës, mund të arrini shumë në këtë periudhë, vazhdoni të punoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën në dashuri duhet të tregoni gjithë durimin tuaj sepse mund të ketë debate. Në punë nëse nuk jeni të kënaqur, ndryshoni. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën kjo ditë është e bukur për dashurinë ndaj organizoni diçka të këndshme për partnerin tuaj. Në punë gjithçka shkon në mënyrën më të mirë. Do të ketë mundësi të shkëlqyera në çdo fushë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Hëna e kundërt sjell pak agjitacion në dashuri, ndaj bëni kujdes të mos debatoni me partnerin për asgjë. Në punë, përpiquni të rimbushni bateritë. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo ditë është paksa e përmbajtur përsa i përket ndjenjave, por bëni kujdes që të mos bini në shumë mendime negative. Ka shumë lodhje në punë. Mundësi të shkëlqyera për sukses. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Thjesht duhet të keni pak durim.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën do përpiqeni t’i kushtoni më shumë kohë dashurisë dhe nëse ka dikë që ju pëlqen, tregojini. Në punë jeni në një fazë ndryshimesh të mëdha. Përveshni mëngët për të arritur çdo gjë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën shumë lajme të mira vijnë në dashuri, por mos kini frikë prej tyre. Gjithçka po shkon mirë në punë ndaj jini krenarë për veten tuaj. Ju do t’u tregoni të gjithëve nga çfarë jeni krijuar. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.