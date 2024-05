Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën në ditët e fundit të këtij maji keni fshirë disa situata referimi ose ju është dashur të diskutoni me njerëzit e afërt. Sa i përket punës, po vijnë ndryshime dhe tensione. Jeni në rikuperim dhe ndiheni më mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën jetoni ditët e ardhshme të këtij muaji në paqe duke u përpjekur të shmangni konfliktet me ata që ju rrethojnë. Kujdes i madh do të nevojitet në marrëdhëniet me të tjerët, në marrëdhëniet me njerëz që mund të shkaktojnë shqetësime të mëdha këto ditë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën gjatë këtyre orëve keni shumë projekte në kokën tuaj dhe nëse keni pranuar një ftesë për të dalë shfrytëzojeni sa më shumë. Kushtojini vëmendje çështjeve fizike ose ekonomike në përgjithësi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo ditë e gjatë e javës që fillon të hënën do të bëni një bilanc të situatës sidomos në dashuri duke qenë se ka disa marrëdhënie disi problematike. Dikush ndjen dëshirën për një person tjetër edhe pse e do një tjetër.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën sipër jush ka një qiell të rëndësishëm, pa armiqësi dhe ndryshime, por shumë prej jush kanë një dëshirë të madhe të përfshihen ose të eksplorojnë të ardhmen me qetësi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën në këto orë keni Uranin që kalon në shenjën tuaj dhe ju ndihmon për të realizuar disa projekte. Deri në verë dikush do të jetë në gjendje të rikonfirmojë një histori të mirë ose të përjetojë një emocion të mirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë orëve të ardhshme të kësaj të hënë do të gjeni energji pozitive, veçanërisht pas ditëve të së premtes dhe të shtunës. Mundohuni të braktisni rrugën e polemikave për të ndërtuar diçka më shumë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën rekomandohet t’i jepni hapësirë ​​dëshirës për ndryshim. Zgjidh mosmarrëveshjet ekonomike. Projektet që keni në mendje duhet të menaxhohen me shumë kujdes.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën të gjithë ata që kanë vite që punojnë në qytet dhe në zyrë po rrisin shkallën e rebelimit sepse nuk janë në gjendje të shprehin dëshirën e tyre për kontakt me botën. Herët a vonë do t’ju duhet t’u jepni hapësirë ​​ambicieve tuaja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën kërko gjithmonë bashkëfajësitë e mira dhe je më i lumtur nëse pranë vetes do të kesh njerëz mbështetës, por mos harro që në fund të fundit udhëton vetëm. Përsa i përket dashurisë dhe ndjenjave, këto ditë do të jenë paksa të largëta. Duhet të përballesh me një person që ka angazhime të mëdha.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën Hëna ka hyrë në shenjën tuaj, ju dëshironi të ndryshoni por kjo do të jetë e mundur vetëm në bazë të moshës tuaj. Tani po përpiqeni të zgjidhni një problem personal.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën disa prej jush po përjetojnë situata të forta konflikti që kanë të bëjnë veçanërisht me punën. Ju duhet t’i jepni më shumë hapësirë ​​familjes ose duhet të gjeni sërish një intimitet të humbur.