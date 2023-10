Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dita e martë do jetë shumë më e mirë se ato që keni përjetuar që nga fillimi i javës. Tani mund të përmirësoni situatën tuaj sentimentale dhe profesionale. Gjërat pozitive mund të vijnë, por mos prishni gjithçka me polemika.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Tetori ishte një muaj shumë i rëndë për ju dhe shumë prej jush ende mbani disa probleme me vete. Nëntori do të jetë padyshim një muaj më i mirë dhe më i qetë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën është një ditë paksa nervoze kur mund të humbni durimin. Këshilla është ta lini të shkojë, të jeni më të qetë, sepse gjërat do të qetësohen së shpejti. Kjo është veçanërisht e vërtetë në dashuri. Përpiquni të jeni të kujdesshëm veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur një krizë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në nëntor do të ndiheni më të fortë se javët e mëparshme dhe do të keni një avantazh që do t’ju ndihmojë të zgjidhni çështjet profesionale që ju dukeshin të pakapërcyeshme. Nëse ka probleme familjare apo dashurie, zgjidhini ato menjëherë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Dita e martë do të jetë e luhatshme, sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë. Ekziston rreziku që të ndiheni të tërhequr nga dikush që nuk është i duhuri për ju. Për sa i përket punës, mund të bëni zgjedhje.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo mund të jetë pika e kthesës, përpiquni të organizoheni sa më mirë që mundeni, por në të njëjtën kohë gjeni edhe kohë për t’u çlodhur. Nëse jeni shumë i lodhur, nuk mund të mendoni mirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju duhet të zgjidhni një çështje të pazgjidhur. Mundohuni të jeni pranë njerëzve të këndshëm që ju qetësojnë dhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Nga e marta do të ketë rënie të lehtë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Ditë e favorshme e një periudhe vërtet të shkëlqyer! Mundohuni të jeni më të qetë dhe optimistë. Ndërkohë shijoni këtë ditë, e cila do të jetë perfekte për të rizbuluar emocionet e dashurisë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Mundohuni të lëvizni, të zënë dhe do të shihni se do të arrini rezultate të jashtëzakonshme, si në punë ashtu edhe në dashuri! Në orët e ardhshme, Afërdita do të nisë një tranzit të këndshëm. Do keni më shumë mundësi si në dashuri ashtu edhe në punë, ju takon t’i shfrytëzoni ato.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën do të jetë një ditë disi e qetë. Keni arritur në pikën ku duhet të bëni zgjedhje, nuk mund të vazhdoni të vuani situata të caktuara. Tani ju mund dhe duhet ta bëni atë, për veten tuaj dhe për rritjen tuaj personale, profesionale dhe emocionale.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Mundohuni të pajtoheni me situatat që ju krijuan tension, të rikuperoni ato marrëdhënie që ju stresuan. Mos sillni situata që mund t’ju shkaktojnë bezdi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën do të keni një ditë disi të lodhshme dhe nervoze, por mos u shqetësoni, do të rikuperoheni shumë. Në dashuri, ata që janë vetëm janë ndoshta ende duke menduar për një dashuri të humbur, më mirë ta lini të qetë. Do të ketë një rikuperim të mirë në ditët në vijim.