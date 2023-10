Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën Venusin përballë, për fat të keq nuk ka shumë për të bërë, grindjet janë rendi i ditës në dashuri. Në punë ka nervozizëm por duhet të shtrëngoni dhëmbët. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të përmirësohet dhe do të mund të merrni shumë kënaqësi të madhe.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën ka pak intolerancë në dashuri, por yjet ju japin një dorë këtë ditën tjeter. Në punë tregojini të gjithëve se çfarë jeni të aftë. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën nëse në dashuri ka agjitacion, kërkoni ndihmë nga miqtë tuaj. Në punë, largoni mendimet negative dhe tregojuni të gjithëve atë që keni dhe që doni të ta bëni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën hëna është e favorshme dhe u jep ndihmë edhe çifteve më të lodhura. Në punë ndiheni paksa të ngecur, por nuk duhet të hiqni dorë vetëm tani.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në këto ditë do të mund t’i riktheheni jetës në dashuri. Në punë ka shumë ide por edhe lodhje. Hiqeni pak nga priza.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën dita është paksa e komplikuar për shkak të një hëne të keqe që ju jep disa mendime negative. Në punë, megjithatë, jeni të emocionuar dhe të etur për të bërë. Ju dëshironi të merrni një kënaqësi të madhe dhe të kuptoni se në cilën rrugë po shkoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën do përfitoni sa më shumë nga kjo ditë, veçanërisht për ndjenjat. Nëse ka pasur debate me partnerin, përpiquni të flisni me njëri-tjetrin dhe të sqaroheni. Nuk ka kuptim të mbash brenda gjërave që nuk janë në rregull. Në punë duhet të bëni zgjedhje. Mos qëndroni të mbërthyer në shtyllë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën do keni gjithmonë intuitë të forta si në dashuri ashtu edhe në punë. Të shtunën do t’ju duhet t’i përdorni ato në avantazhin tuaj dhe të veproni në përputhje me rrethanat.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën ndoshta duhet të bëni një pushim dhe të riorganizoni idetë tuaja në dashuri. Në punë ka shumë shpërblime por do të ishte më mirë të mos e teproni. Përveshni mëngët dhe vendosni vetes synime specifike për të ardhmen tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën ju keni filluar të shihni pak dritë nga tuneli si në dashuri ashtu edhe në punë. Përdoreni këtë pozitivitet për të ndërmarrë veprime dhe për të ndryshuar jetën tuaj. Vetëm në këtë mënyrë do të gjeni dritën në fund të tunelit. Ju vini nga një periudhë komplekse, por për fat gjithçka është në rregull.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën marrëdhëniet do të kenë mundësinë të shkëlqejnë falë yjeve. Në punë ka pakënaqësi, por kjo periudhë ngecjeje do të kalojë. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë para se ta kuptoni. Thjesht duhet të jeni më të qetë dhe optimistë

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën do të keni mundësinë të afroheni më shumë me partnerin pas një momenti largimi. Një shumë e mirë parash do të mbërrijë në punë deri në fund të muajit. Në fund të fundit, muajin e kaluar keni punuar kaq shumë.