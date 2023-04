Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Gjatë orëve në vijim do të keni një Hënë të favorshme e cila mbi të gjitha do të gjallërojë sferën e dashurisë, duke e bërë atë më kurioze dhe stimuluese. Çiftet do të rizbulojnë ndjenjën që kohët e fundit ishte pak e humbur. Për beqarët, falë Venusit, emocionet janë rrugës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën gjatë orëve në vijim do të jeni shumë reflektues falë Mërkurit. Në dashuri, beqarët do kenë ide shumë të qarta për atë që duan ndërsa çiftet do bëjnë një revolucion të vërtetë, për mirë. Kujdes nga një hënë paksa nervoze.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Së shpejti do të ndiheni shumë më romantikë falë Venusit e cila do t’ju garantojë ndjesi shumë të thella me partnerin. Ata që janë në çift do ndihen më romantikë dhe ëndërrimtarë ndërsa beqarët do jenë më racionalë. Kini kujdes për një hënë disi të tensionuar, veçanërisht në fund të javës.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do të jetë një javë plot dashuri falë afërsisë së Mërkurit. Lajme në horizont edhe për beqarët. Lajme të mira në dashuri po vijnë për ju. Në mes të javës Hëna do jetë shumë maternale, romantike dhe mbrojtëse.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënë ndjenjat do të fluturojnë dhe do të jenë më të gjalla, të thella dhe do të jeni shumë të dashur. Gjatë fundjavës Hëna do të hyjë në shenjën tuaj dhe do të dëshironi të jeni në qendër të vëmendjes, duke kërkuar që njerëzit përreth jush të mos ju anashkalojnë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Gjatë javës do të jeni shumë më fleksibël. Me partnerin tuaj të dashuruar do ndiheni më të qetë dhe më premtues. Do të duhet të përpiqeni të ndryshoni atë që nuk shkon me saktësinë, duke shmangur marrjen e vendimeve të nxituara.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë kësaj jave do të jeni shumë më pak emocionalë falë ndikimit të Hënës e cila gjithashtu do t’ju bëjë më ironikë dhe më të pëlqyeshëm. Në dashuri dëshironi të braktisni skemat e vjetra, duke përshpejtuar pak aksionin e dashurisë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënë gjatë orëve në vijim do të jeni shumë skeptikë në dashuri për shkak të Mërkurit në opozitë, i cili do të rreshtohet kundër jush, duke ju bërë gjithashtu shumë kokëfortë dhe jo fleksibël. Në dashuri, Hëna do jetë e favorshme dhe çiftet do mund të thellojnë ndjesitë e bukura, duke jetuar dashurinë me thellësi mendjeje.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Java do të hapet për ju me Hënën në kundërshtim me Binjakët, por tashmë nga e marta do t’i keni idetë më të qarta, veçanërisht për sa i përket sferës sentimentale. Ne kemi nevojë për një kërcim në errësirë!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Gjatë orëve në vijim do ta keni Hënën kundër, paqëndrueshmëria dhe mungesa e ekuilibrit psikofizik janë në rrugë e sipër. Për të balancuar situatën do të jetë mërkuri, i cili do t’ju bëjë më të shtrirë dhe emocionues ndaj partnerit tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën gjatë javës do të jeni shumë romantikë dhe ëndërrimtarë falë ndikimeve të favorshme të Hënës dhe Venusit nga Binjakët. Mundohuni të mos nxitoheni në dashuri, disa vendime të marra mund të jenë shkatërruese.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Orët e ardhshme do të fillojnë në një mënyrë të tensionuar për ndjenjat që do t’ju bëjnë të merrni një qëndrim të ndryshueshëm dhe të luhatshëm. Hëna do t’i bëjë dashuritë më romantike, të thella dhe të ndjeshme sesa pritej.