Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo ditë është shumë e bukur për të thelluar një marrëdhënie dashurie por edhe miqësie. Për sa i përket punës, vazhdoni të punoni fort sepse rezultatet do të vijnë së shpejti. Do të arrini të hiqni kënaqësi të mëdha.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën keni një dëshirë të madhe për t’u dashuruar, por mjerisht që Venusi nuk është ende në anën tuaj. Në punë keni një dëshirë të madhe për të bërë dhe do arrini të zgjidhni edhe disa probleme.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nëse keni përjetuar kohët e fundit një krizë dashurie, duhet të jeni të kujdesshëm, të tjerët, nga ana tjetër, do të kenë mundësi të bëjnë takime të reja. Në punë duhet të filloni të mendoni për investime për të ardhmen. Meditoni ato me qetësi dhe kujdes.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do jeni pak të mërzitur në dashuri dhe kjo mund të çojë në pakënaqësi. Në punë gjërat duket se po shkojnë më mirë por duhet të rrezikoni dhe të përfshiheni edhe më shumë. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini qëllime të mëdha.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm me fjalët tuaja. Të mërkurën, sepse jeni pak i shqetësuar dhe mund t’ia dilni me partnerin tuaj. Në punë përpiquni të mos krijoni komplikime

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Mos i shtyni diskutimet me partnerin por përballuni me to pasi hëna është në anën tuaj. Në punë jeni pak të stresuar por përpiquni të përmbaheni. Ka nga ata që do të përpiqen të vendosin një çelës në punët tuaja, por ju shkoni drejt në rrugën tuaj, nuk keni asgjë për t’u frikësuar.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Qielli është në anën tuaj dhe ju ndihmon në takime të reja. Ata që janë vetëm prej disa kohësh mund të takojnë një shpirt binjak. Keni shpenzuar mjaftueshëm në punë periudhën e fundit por situata është ende e favorshme. Mundohuni të kufizoni daljet tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën përpiquni të mos emocionoheni shumë, sidomos në dashuri. Në punë, nëse nuk jeni të kënaqur, prisni përpara se të flisni. Nuk është dita e duhur.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Është një ditë e bukur për të përjetuar emocionet në maksimum edhe nëse duhet të bëni një zgjedhje. Në punë mbani një profil të ulët sepse do të ketë mënyra për të pohuar idetë tuaja në të ardhmen. Do të arrini të arrini gjëra të mëdha.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Hëna është e favorshme ndaj lëreni veten të dashuroheni. Jo çdo gjë po shkon mirë në punë, ndaj filloni të shikoni përreth. Ju do të jeni në gjendje t’u tregoni të gjithëve se nga çfarë jeni krijuar. Do të arrini të hiqni kënaqësi të mëdha.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën fillon një fazë rikuperimi në dashuri pas një periudhe të vështirë. Në punë gjithçka po shkon në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kontaktet janë të favorizuara.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Nëse jeni ndarë kohët e fundit, përpiquni të ecni përpara dhe të filloni përsëri. Në punë jeni duke pritur për një telefonatë që vjen ngadalë. Lëreni veten të dëgjoni në mënyrë që të kërkoni përveshni mëngët.