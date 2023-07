Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo ditë fillon me këmbën e djathtë, Venusi dhe Marsi janë në favor dhe do të mund të bëni gjëra të mëdha nga ana sentimentale. Është e drejtë që të mendoni për projekte të reja, por t’u jepni hapësirë ​​edhe ndjenjave. Në punë mund të krijohet një situatë e rëndësishme dhe me siguri mes ditës së enjte dhe të premtës vijnë lajme të mira.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të entjen marrëdhënia me partnerin është bërë një shtysë dhe tërheqje për shkak të planetëve që janë ende armiqësorë. Duhet të gjeni pak qetësi, veçanërisht në planin ekonomik. Në punë, nëse angazhoheni, do të vijnë rezultate më të mira, por gjithsesi ka një rikuperim që prej kohës së kaluar.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do të kaloni një ditë të lumtur në shoqërinë e njerëzve të këndshëm. Në punë, nëse ka një marrëveshje që ka mbetur pezull, do mund ta përfundoni të enjten. Jini të përgatitur sepse me shumë mundësi do t’ju duhet të punoni jashtë orarit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në krahasim me fillimin e vitit sigurisht që është më mirë. Nëse jeni beqarë, mos kini frikë të hapeni me njohje të reja, dëshironi shumë shërbim që tani. Në punë ndiheni pak të shqetësuar sepse dëshironi që meritat tuaja të njihen, në fakt mund të lindin ndonjë diskutim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Nëse keni probleme me partnerin, sigurisht që nuk mund t’i zgjidhni brenda natës, por mos u dëshpëroni, Afërdita është në shenjën tuaj dhe do të sjellë më shumë mirëkuptim. Pasdite mund të jeni nervoz ose të lodhur. Në punë do ju duhet të reflektoni për një zgjedhje që do të bëni, kjo nuk është tamam një ditë e frytshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten do të keni disa sqarime me partnerin tuaj, së fundmi keni debatuar me të gjithë. Në punë më në fund mund të keni përgjigjet që kërkonit, gjithashtu do të ketë më shumë mundësi. Për sa i përket shëndetit tuaj, duhet të kujdeseni më shumë për fitnesin tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Nëse marrëdhënia juaj është në krizë, mund të vini në një përballje. Ata që janë në një lidhje prej kohësh janë të shqetësuar për çështjet që lidhen me shtëpinë. Të enjten ndiheni shumë optimistë dhe të premten do të jeni edhe më optimistë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Këto ditë jeni më të shqetësuar se zakonisht, ndoshta sepse nuk e dini se çfarë dëshironi në të vërtetë. Ka nga ata që ndjekin një rrugë martesore dhe nga ata që duan të ndryshojnë partnerë. Në punë mund të ketë disa shqetësime, kushtojini vëmendje fjalëve të shumta dhe mbi të gjitha shpenzimeve për shtëpinë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Një situatë dashurie mund të kthehet në diçka shumë të rëndësishme dhe për ata që janë përballur me një ndarje gjërat do të rregullohen shumë shpejt. Ndonjëherë ju duhet të ngrini zërin për të pohuar veten. Në punë po paguani për pasojat e një ndryshimi, por ndonjëherë është e drejtë edhe të vazhdoni përpara.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Duhet të gjeni sërish pak stabilitet. Takimet e reja që do të bëni do jenë shumë të këndshme. Lërini pas tensionet që kanë lindur muajt e fundit dhe gjeni pak qetësi. Në punë të enjten dhe të premten do ketë shumë agjitacion. Duhet t’i mbyllni negociatat sa më shpejt dhe më pas gjithçka mund të fillojë përsëri.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Do keni disa çështje për të zgjidhur në anën sentimentale. Në vendin e punës pasditja do jetë më e mirë se mëngjesi, por mos ndërmerrni hapa të rrezikshëm, më mirë të rikonfirmoni atë që tashmë ka nisur. Jeni shumë në ankth, përpiquni të relaksoheni herë pas here.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Marsi të enjten është në opozitë dhe dikush mund t’ju bëjë të humbni durimin. Në këtë periudhë jeni duke u pjekur shumë, kushtojini vëmendje marrëdhënieve me personat e lindur në shenjën e Binjakëve dhe Dashit. Në punë, nëse keni ndërmend të ndryshoni ambient, mbani mend se paratë nuk janë gjithçka.